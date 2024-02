Los aliados del activista contra Putin dicen que el Kremlin está intentando sabotear el entierro de Navalny.

Planes para llevar a cabo el funeral de Alexei Navalny el jueves han sido frustrados debido a que chocaría con un discurso del presidente Vladimir Putin, según la fundación del ex activista opositor.

Ivan Zhdanov, director de la Fundación Anticorrupción de Navalny, dijo en un comunicado el miércoles que el equipo había tenido dificultades para encontrar un lugar para el funeral y se les prohibió alquilar una sala para que la gente pudiera rendir homenaje al popular activista anticorrupción. El equipo de Navalny animó a la gente a hacerlo de todos modos, a pesar de no tener un lugar central.

Rusia, que se ha vuelto cada vez más represiva bajo el gobierno de Putin, suprimiendo la libertad de expresión y la oposición política, ya se enfrenta a un aumento de apoyo a Navalny desde su muerte en una colonia penal del Ártico el 16 de febrero, a los 47 años.

Cientos fueron arrestados en los días posteriores a su muerte a medida que personas con flores y velas acudieron a memoriales improvisados, así como a monumentos de otras víctimas de represión política, informaron grupos de derechos humanos. Y los activistas dicen que el gobierno ruso está ansioso por limitar más disidencia en su nombre.

“Todavía no estoy segura de si será pacífico o la policía arrestará a los que han venido a despedirse de mi esposo”, dijo la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, en un discurso al Parlamento Europeo el miércoles.

Junto con otros partidarios, Navalnaya ha culpado a Putin de la muerte de su esposo, alegando que fue envenenado por orden del presidente con el agente nervioso Novichok y que su cuerpo fue retenido hasta que desaparecieran los rastros del veneno. El Kremlin ha negado la acusación de envenenamiento.

“Putin mató a mi esposo, Alexei Navalny”, dijo Navalnaya en su discurso a los legisladores europeos, que estuvo interrumpido regularmente por aplausos y concluyó con una prolongada ovación en pie. Bajo las “órdenes de Putin, Alexei fue torturado durante tres años, fue hambriento en una pequeña celda de piedra, aislado del mundo exterior, y le negaron visitas, llamadas telefónicas y luego hasta cartas — y luego lo mataron.”

Incluso después de su muerte “abusaron de su cuerpo y abusaron de su madre”, dijo Navalnaya, haciendo una aparente referencia a las afirmaciones de su suegra de 69 años, Lyudmila Navalnaya, de que los funcionarios intentaron chantajearla insistiendo en un funeral tranquilo y no público, mientras mantenían el cuerpo tanto tiempo que empezó a descomponerse.

La muerte de su esposo demostró que “Putin es capaz de cualquier cosa y no se puede negociar con él”, dijo Navalnaya.

Horas antes de que Navalnaya hablara, Zhdanov, el director de la fundación de Navalny, publicó un mensaje en redes sociales dando detalles de lo que dijo fueron intentos de frustrar los planes del funeral.

Dijo que su equipo no pudo encontrar un lugar para acoger el funeral y enterrar a Navalny el jueves, cuando se espera que Putin pronuncie su discurso anual ante el parlamento de Rusia, la Asamblea Federal.

“El Kremlin entiende que, en el día de la despedida con Alexei, a nadie le interesará Putin y su discurso”, escribió Zhdanov. “No nos importa el discurso. Alexei necesita ser enterrado”.

Zhdanov dijo que su equipo sí logró encontrar una iglesia y un cementerio el viernes, pero dijo que sus intentos de encontrar una sala grande han sido infructuosos.

“Nuevamente plantearon la condición de ‘un tranquilo funeral familiar con despedida en el cementerio de Khovanskoye’”, dijo Zhdanov, refiriéndose a un cementerio fuera de Moscú. No especificó quién hizo la demanda.

“En general, no habrá sala”, dijo, y agregó: “No proporcionan una fecha. No ofrecen una sala”. Animó a los partidarios a “despedirse de Alexei de todos modos”.

Las autoridades rusas informaron que Navalny, quien había sobrevivido al menos un intento previo de envenenamiento, murió mientras estaba bajo custodia en una prisión siberiana. Según el Servicio Penitenciario de Rusia, se enfermó después de una caminata y casi de inmediato perdió el conocimiento.

Su muerte se produjo cuando estaba en marcha un acuerdo para liberar a Navalny, dijeron cinco fuentes a NBC News el martes, aunque no se creía que el intercambio fuera inminente cuando se anunció la muerte de Navalny. Dos de esas fuentes, que no estaban autorizadas para hablar públicamente, dijeron que el acuerdo propuesto habría incluido al reportero Evan Gershkovich y al ex marine Paul Whelan.

