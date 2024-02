Jeffries sugiere que los demócratas salvarían a Johnson de la remoción por Ucrania

El representante Hakeem Jeffries, líder demócrata, dijo el miércoles que creía que “un número razonable” de legisladores de su partido protegería al presidente Mike Johnson de ser destituido de su cargo si permitiera una votación sobre la ayuda para Ucrania y enfrentara una rebelión republicana como resultado.

El Sr. Jeffries dijo que los demócratas de la Cámara no habían discutido formalmente si ayudarían a salvar al Sr. Johnson si sufriera el mismo destino que Kevin McCarthy, el ex presidente de la Cámara que enfrentó una llamada “moción para destituirlo” que provocó una votación sorpresa sobre su remoción. El Sr. Jeffries, un demócrata de Nueva York, también dijo que no había discutido el asunto con el presidente de la Cámara.

Pero en una entrevista amplia, el Sr. Jeffries fue tan lejos como lo ha hecho públicamente en abordar lo que los demócratas podrían estar dispuestos a hacer para proteger al líder principal del partido opuesto si el Sr. Johnson desafiara a los republicanos de extrema derecha y permitiera una votación sobre un paquete de gastos de seguridad nacional de $95 mil millones que incluye ayuda a Ucrania.

“Me parece,” dijo el Sr. Jeffries, “basado en conversaciones informales, que si el presidente Johnson hiciera lo correcto en relación con satisfacer las importantes necesidades de seguridad nacional del pueblo estadounidense al ponerlo en el suelo para una votación de sí o no, habrá un número razonable de personas en el caucus demócrata de la Cámara que tomarán la posición de que no debería caer como resultado de ello.”

La representante Marjorie Taylor Greene, republicana de extrema derecha de Georgia, ha dicho que buscaría destituir al Sr. Johnson si permitiera una votación para seguir financiando a Ucrania.

Los comentarios del Sr. Jeffries se dieron un día después de que el presidente Biden y los líderes del Congreso, incluido el senador Mitch McConnell de Kentucky, líder republicano, presionaron al Sr. Johnson para que aprobara el paquete de ayuda, que el Senado aprobó a principios de este mes y que proporcionaría ayuda militar tanto a Ucrania como a Israel. Hasta ahora, el Sr. Johnson se ha negado a permitir que la legislación se vote, en medio de una feroz oposición de su conferencia al dinero para Kiev.

El Sr. Jeffries predijo que el proyecto de ley de ayuda extranjera recibiría “más de 300 votos de ambos lados del pasillo” si el Sr. Johnson lo permitiera llegar al suelo, llamándolo “un asunto urgente para la seguridad nacional de Estados Unidos.”

“No creo que el presidente Mike Johnson sea pro Putin,” dijo el Sr. Jeffries.

“Sí creo que él, como ha indicado, está del parecer de que lo correcto es asegurarnos de que continuemos apoyando el esfuerzo de guerra ucraniano y a nuestros aliados en Israel, el Indo-Pacífico y en todo el mundo,” dijo. “Es mi evaluación como observador externo que parte del desafío que claramente está enfrentando, sí está relacionado con las personas en el Congreso que simplemente no quieren ver a Ucrania ganar.”

Cada demócrata de la Cámara se unió a ocho republicanos para destituir al Sr. McCarthy en octubre, una votación que se produjo después de que él aprobara un proyecto de ley de gastos provisional para evitar un cierre basándose en votos demócratas.

Los demócratas finalmente decidieron apoyar la destitución, dijo el Sr. Jeffries, en parte porque “tenía problemas de confianza que se habían desarrollado dentro del caucus demócrata de la Cámara.” El Sr. Jeffries enumeró una serie de quejas que incluyeron las decisiones de McCarthy de renegar del acuerdo sobre el límite de deuda que había negociado con Biden en el verano para apaciguar a los rebeldes de extrema derecha en sus filas y de abrir una investigación de destitución contra Biden sin evidencia de malas acciones.

El golpe final vino, dijo, después de que McCarthy declarara que no estaba dispuesto a darles a los demócratas nada a cambio de votar para mantenerlo en su cargo, lo que sugiere que no tenía interés en contar con su respaldo para mantener su presidencia en pie.

“Con Johnson, es más como un lienzo en blanco,” dijo el Sr. Jeffries. “El presidente Mike Johnson es un conservador profundamente principista, y los miembros del caucus demócrata están en desacuerdo fuerte con muchas de sus posiciones. Pero hasta la fecha, cuando ha hecho una promesa, públicamente o en privado, la ha cumplido.”