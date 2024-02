Los agricultores polacos mantienen bloqueado el cruce de la frontera alemana.

Granjeros polacos bloquearon una importante autopista hacia Alemania el lunes, llevando su protesta contra las regulaciones de la UE y las importaciones de granos ucranianos “sin control” a su segundo día.

Los granjeros comenzaron su bloqueo el domingo, estacionando sus tractores en la autopista A2 cerca de Slubice en el oeste de Polonia, cerca de la frontera con Alemania.

“Nosotros, los agricultores de Polonia, estamos aquí porque ya no aceptamos la regulación del Pacto Verde de la UE”, dijo Christopher Janicki a AFP en la protesta.

“Tampoco aceptamos la importación sin control de granos desde fuera de la UE”, afirmó Janicki.

Los agricultores de toda Europa han estado protestando durante semanas por lo que consideran reglas ambientales excesivamente restrictivas, la competencia de importaciones baratas desde fuera de la Unión Europea y bajos ingresos.

Las manifestaciones en Polonia han respondido en particular a la entrada de grano barato en Polonia desde Ucrania, donde las exportaciones a través del Mar Negro se han visto interrumpidas por la guerra con Rusia.

“Los agricultores en Polonia tienen sus almacenes llenos y no pueden deshacerse de sus productos” debido a las importaciones a precios más bajos, dijo Janicki.

“Si no podemos vender grano, no podemos ganar dinero, no podemos continuar con la producción.”

Los manifestantes también dijeron que estaban apuntando al llamado Pacto Verde de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, un esfuerzo que consideran que ha puesto una carga injusta sobre los agricultores.

“Nos solidarizamos no solo con los manifestantes de Polonia, sino también con los manifestantes de Alemania, Francia, España y cualquier otro país donde se lleven a cabo las protestas”, dijo el organizador Dariusz Wrobel a AFP.

La protesta en la frontera alemana, que comenzó a la 1:00 pm (1200 GMT) el domingo, estaba programada para terminar después de 24 horas a la misma hora el lunes.

Los granjeros inicialmente planearon un bloqueo de 25 días pero lo redujeron después de conversaciones con representantes locales y empresas.

