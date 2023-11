Lo siento iPhone 15, esta es la razón por la que estoy buscando un iPhone 12 en el Viernes Negro.

A medida que se acercan las vacaciones de Navidad, he comenzado a mirar una serie de ofertas del Viernes Negro para ver qué podría interesar a amigos y familiares. Desde freidoras de aire hasta controles de juego, ya hay muchas grandes descuentos. Cuando se trata de mi suegra, sin embargo, su regalo de Navidad es la mayor prioridad este año.

Verás, ella ha tenido un terrible teléfono Android durante varios años, pero también tiene un iPad de 9ª generación, que no es lo mejor de ambos mundos. He estado esperando a que llegara noviembre, solo para ver cuán bajos serán los precios de ciertos modelos de iPhone. Después de ver el iPhone 12 de 128GB por $340, rebajado desde $448 en Amazon, es el iPhone perfecto para ella. No es una tarea fácil comprarle un teléfono nuevo. Es algo para lo que he estado sentando las bases durante años, para que pueda usarlo fácilmente sin preocuparse por un nuevo sistema operativo.

Para ella, es un iPad más pequeño

Primero, un poco de historia. Todo el tiempo que la he conocido, este teléfono Android ha sido lo constante cuando veníamos a visitarla. También he sido el soporte técnico para ella, resolviendo problemas como liberar espacio de almacenamiento o quitar un widget extraviado de la pantalla de inicio de su teléfono.

Por ahora, sin embargo, está alcanzando el punto en que el teléfono está mostrando su edad, sin importar lo que haga para optimizarlo. Las aplicaciones se niegan a funcionar, la batería dura solo unas pocas horas y hay muchos más problemas. Últimamente, he tratado de dirigirla a usar el iPad cuando no quiere usar WhatsApp o llamar a la gente. Pero tengo otra razón para hacer esto: quiero que se acostumbre al ecosistema de Apple.

Concedido, la tableta tiene una pantalla de 9.7 pulgadas, pero iPadOS se ve muy similar a iOS simplemente en una pantalla más grande. Tener este iPhone 12 será como usar un iPad más pequeño para ella, usando aplicaciones existentes de la tableta, pero uno que también puede hacer llamadas telefónicas y usar WhatsApp.

El otro aspecto es que, al igual que otros miembros de la familia y amigos, a ella no le importan las nuevas funciones, como una pantalla siempre activa de 120Hz ProMotion. Mientras funcione y tome buenas fotos, está feliz.

¿Todavía vale la pena un iPhone 12 en 2023?

El otro punto es: ¿por qué un iPhone 12? Concedido, fue lanzado en 2020, pero actualmente tiene un gran descuento, gracias a las ofertas del Viernes Negro de Amazon. También está el asunto del iPhone SE de tercera generación, lanzado en marzo de 2022. Cuando comparas algunas de sus funciones, el iPhone 12 vence fácilmente al dispositivo de nivel de entrada.

Por ejemplo, la cámara frontal TrueDepth de 12MP con grabación de video 4K en el iPhone 12 supera fácilmente a la cámara frontal de 7MP con grabación de 1080p que tiene el iPhone SE. También está la pantalla OLED de 6.1 pulgadas más brillante con FaceID en el iPhone 12, mientras que el iPhone SE cuenta con una pantalla LCD de 4.7 pulgadas. Cuando consideras que el iPhone 12 también tiene MagSafe y cámaras duales con la capacidad de tomar fotos de noche, la elección parece evidente.

Estaría haciendo un mal servicio a mi suegra si le comprara un iPhone SE; sé que querrá tomar muchas fotos de su nuevo nieto, por lo que la mejor cámara en el iPhone 12 es esencial para ella.

Cuando se suman todas estas características, el iPhone 12 de 128GB por $339 es una oferta fantástica por lo que ofrece. Especialmente cuando su iPad podrá sincronizarse con el iPhone, por lo que las aplicaciones, mensajes, contraseñas y más vivirán en ambos dispositivos, no solo en uno.

Me sorprendería si esta oferta baja más. Entonces, si te encuentras en una situación similar a la mía, haz lo que estoy a punto de hacer y compra ese iPhone 12 para sacar a tus seres queridos de la prisión de Android.

