Lituania proporciona ayuda militar vital a las fuerzas ucranianas.

El 20 de diciembre, el Ministerio de Defensa de Lituania informó en Twitter que Lituania proporcionó a Ucrania un nuevo lote de ayuda militar, que incluye equipamiento esencial de campo y decenas de miles de paquetes de comida seca para los soldados ucranianos.

“Seguimos comprometidos en ayudar a Ucrania, reconociendo la importancia de tal ayuda durante el invierno”, añadió el ministerio.

Lituania también ha reparado un lote de tanques de batalla principales Leopard-2 ucranianos, que ahora se están preparando para ser enviados de vuelta a Ucrania, anunció el ministerio el 15 de diciembre. Los tanques fueron transportados a Lituania desde el campo de batalla en Ucrania.

Las reparaciones fueron realizadas por los Servicios de Defensa de Lituania (LDS), una empresa conjunta formada por dos fabricantes de defensa alemanes: Rheinmetall y Krauss-Maffei Wegmann, que suministran armas a países de la OTAN.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine