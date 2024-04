Limitless es una aplicación de Mac que espera tener éxito donde Humane falló al utilizar la inteligencia artificial para convertir tu computadora en un asistente personal.

El lanzamiento del muy esperado Ai Pin de Humane vino y se fue bastante rápido gracias a una serie de malas críticas. Pero hay una nueva aplicación en la ciudad que espera hacer lo que Humane no pudo. Limitless es una aplicación alimentada por inteligencia artificial para las mejores Macs que desea ser tu asistente personal. Escucha tus reuniones, toma notas, resume cosas y te permite hacer preguntas sobre tus reuniones anteriores en cualquier momento. Todo se guarda de forma segura en la aplicación basada en la nube, para que puedas consultar en cualquier momento. Si le das a Limitless acceso a tus correos electrónicos y a tu calendario, se vuelve aún más inteligente. Al preguntar sobre tus reuniones anteriores, podrás darle más contexto. Por ejemplo, podrías preguntar, “¿Sobre qué hablamos Lisa y yo en nuestra reunión de hace dos semanas?” y te devolvería notas de la transcripción grabada. Hay un plan gratuito para la aplicación, pero te limita a 10 interacciones de IA al mes. Si deseas más, tendrás que pagar la suscripción de $20 al mes. Pero Limitless dice que esta aplicación es solo el comienzo de sus planes. Solo el comienzoEn un futuro próximo, Limitless desea sincronizarse con todas tus aplicaciones de notas. El fundador cree que no importa dónde se almacenen tus notas o tareas, deberías poder acceder a ellas en un solo lugar. Limitless combinaría todo en uno, y te permitiría pedirle al asistente de IA que resumiera tus notas. En este punto, comienza a ser como un segundo cerebro. Pero donde Limitless realmente espera destacarse es con su dispositivo de colgante portátil. Este funcionará junto con la aplicación para grabar tus reuniones. Pero pronto, desea escuchar todo. Sí, todas tus conversaciones. ¿Por qué? Para actuar como el asistente personal más personal, y permitirte preguntar sobre cualquier cosa en tu pasado reciente. Pero eso podría estar un poco lejos todavía. Esto viene antes de que Apple anuncie nuevas funciones de IA en la WWDC 2024. Se dice que iOS 18 ya contiene importantes actualizaciones de IA que funcionan completamente en el dispositivo. Y esperamos ver algo similar en macOS. Si será o no similar a lo que Limitless está tratando de hacer, aún está por verse. ¡iMore ofrece consejos y orientación precisos de nuestro equipo de expertos, con décadas de experiencia en dispositivos Apple en la que apoyarse. ¡Aprende más con iMore!