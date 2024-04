Líderes de BJP y Congreso se enfrentan por una deserción que no ocurrió | Noticias de India

LUCKNOW: La guerra de palabras entre el BJP y el Congreso estalló tras informes de que el coordinador estatal del Congreso, Vikas Agrahari, se había pasado al BJP en presencia de la ministra de la Unión Smriti Irani el jueves por la mañana.

El presidente del distrito del BJP, Chandramauli Singh, incluso emitió un comunicado de prensa afirmando que un miembro clave del Congreso de Amethi se había unido al BJP y compartió una fotografía de Agrahari con Smriti Irani.

Sin embargo, Agrahari pronto ofreció una conferencia de prensa en Amethi y les dijo a los reporteros que la afirmación del BJP era falsa.

“No me he unido al BJP, como afirma una sección de los medios … Fui a reunirme con el MP sobre algunos problemas relativos a mi área”, dijo Agrahari a los reporteros en Amethi en presencia de Deepak Singh, ex MLC, que lidera la campaña electoral del Congreso en el asiento VIP.

Agrahari también cuestionó la fotografía que circulaba y preguntó “¿por qué no hay un video de mi unión?”.

“Si me hubiera unido al partido, también habría hecho una declaración o dado un discurso … no hay evidencia … mi reunión para discutir un problema local fue mal utilizada”, afirmó, agregando: “He sido un trabajador del Congreso y siempre seguiré siéndolo”.

Al ser preguntado sobre el Angavastram naranja que llevaba en la fotografía con Irani, dijo: “Era solo un Angvastram, no el angavastra del BJP. Es una costumbre dar la bienvenida a los invitados de esta manera aquí”.

“Estábamos en el Congreso con toda nuestra alma, seguimos en el Congreso hoy y seguiremos en el Congreso en el futuro también”, añadió.

