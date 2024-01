Las reparaciones de Apple Vision Pro podrían costarte mucho.

Como muchos dentro y fuera del mundo tecnológico ya saben, ahora se puede preordenar el casco de realidad mixta de Apple, el Apple Vision Pro. Tampoco es noticia que el nuevo casco será bastante caro, con un precio de $3,499.

Sin embargo, lo que sí es noticia, o lo que ha llamado la atención de muchos críticos y consumidores tecnológicos, es que según varios informes, incluido 9to5Mac, Apple está compartiendo cuánto costará reparar el Vision Pro si llegara a romperse… ¡Y resulta que puede costar una fortuna si se rompe!

Y, por si te lo estabas preguntando, no está hecho de algo indestructible, como la aleación de metal ficticia Adamantium (utilizada para crear el escudo del Capitán América, también ficticia). ¡No! Según MacRumors, el casco está compuesto por “un marco de aluminio que alberga una pieza única de vidrio laminado para la parte frontal del dispositivo.” Y esa pieza de vidrio laminado puede romperse.

¿Se han descontrolado las garantías extendidas para equipos tecnológicos?

Si el cristal llegara a romperse, podrías enfrentarte a facturas de reparación bastante altas si no tienes AppleCare Plus, el programa de garantía extendida de Apple para sus dispositivos (que te costará $499 por dos años o $24.99 al mes). De hecho, puedes ver ejemplos de cuánto puedes ahorrar en la página de Reparación y servicio del Apple Vision Pro. En este momento, la página solo lista dos opciones de “tipo de servicio”: “Vidrio de cobertura agrietado” y “Otros daños.”

En primer lugar, si has agrietado el vidrio de la cubierta y quieres reparar el casco, te costará $799 si no tienes AppleCare Plus, pero solo $299 si tienes el plan. (Pero recuerda, también estás pagando $499 por el plan). Además, si has seleccionado la opción muy vaga “Otros daños”, verás que te costará $2,399 sin AppleCare Plus, pero nuevamente, solo $299 si tienes el plan (que, nuevamente, cuesta $499).

Entonces, aunque parece haber algún beneficio en poseer AppleCare Plus, algunos consumidores podrían sentir que a Apple realmente no le importa el consumidor, especialmente porque está pidiendo que el cliente gaste aún más dinero después de haber desembolsado $3,499 para comprar la unidad. Uno podría preguntar: ¿Apple está enviando señales contradictorias a los consumidores al pedirles que compren un casco de realidad mixta tan caro y luego sugerir que necesitan comprar el plan de garantía extendida de Apple…el llamado “AppleCare Plus”?

Supongo que tendré que esperar y ver si Apple introduce un plan “AppleCare DoublePlusGood”.