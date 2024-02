Las mujeres afganas temen salir solas debido a los decretos talibanes sobre la vestimenta y los tutores masculinos, dice la ONU

ISLAMABAD (AP) — Según un informe de la misión de la ONU en Afganistán, las mujeres afganas sienten miedo o inseguridad al salir solas de sus hogares debido a los decretos y campañas de cumplimiento de los talibanes sobre la vestimenta y los guardianes masculinos.

El informe se emitió días antes de una reunión convocada por la ONU en la capital catarí de Doha, donde se espera que los estados miembros y los enviados especiales a Afganistán discutan el compromiso con los talibanes.

Los talibanes han prohibido a las mujeres la mayoría de las áreas de la vida pública y han impedido que las niñas vayan a la escuela más allá del sexto grado como parte de las duras medidas que impusieron después de tomar el poder en 2021.

También están restringiendo el acceso de las mujeres al trabajo, los viajes y la atención médica si no están casadas o no tienen un tutor masculino, y arrestando a aquellas que no cumplan con la interpretación de los talibanes del hiyab, o velo islámico.

El informe de la misión de la ONU, publicado el viernes, dijo que los decretos se están aplicando a través de arrestos, acoso e intimidación. Las mujeres dijeron que temen cada vez más ir a espacios públicos debido a la amenaza de arresto y la “estigma y vergüenza duraderos” asociados con ser detenidas por la policía.

Más de la mitad de las mujeres entrevistadas para el informe se sintieron inseguras al salir de casa sin un tutor masculino, o mahram. Los riesgos para su seguridad y sus niveles de ansiedad empeoraron cada vez que se anunciaba un nuevo decreto que las afectaba directamente, según el informe.

Las mujeres que salían con un mahram se sentían más seguras, pero señalaron el estrés que les suponía depender de otra persona para acompañarlas. Algunas dijeron que sus tutores masculinos las reprendían por “perder el tiempo” si querían visitar ciertas tiendas o desviarse de una ruta limitada a realizar tareas básicas necesarias.

Esto socavaba las posibilidades de “disfrutar incluso de micromomentos de estimulación o ocio” fuera del hogar, según el informe.

Algunas mujeres dijeron que los parientes varones también tenían miedo y vacilaban al salir de casa con las mujeres de su familia, ya que esto los exponía al acoso de los talibanes.

Nadie del Ministerio de la Vice y Virtud, que es la policía de moralidad de los talibanes y que hace cumplir los decretos, estuvo disponible de inmediato para comentar sobre el informe de la ONU.

Heather Barr, de Human Rights Watch, dijo a Associated Press que el miedo de las mujeres afganas a salir de casa sin acompañantes es “condenatorio y devastador”, pero no sorprendente.

Parece ser un objetivo específico de los talibanes asustar a las mujeres y niñas para que no salgan de sus hogares, dijo Barr.

“Esto plantea la cuestión de cuál es el propósito de esta discusión en Doha, con la ONU como anfitrión de enviados especiales,” dijo. “Deberíamos preguntarnos por qué el enfoque de esta reunión y de cada reunión no es esta crisis sin precedentes para las mujeres de todo el mundo”.

El enviado de la ONU para Afganistán advirtió el año pasado a los talibanes que el reconocimiento internacional como el gobierno legítimo del país seguirá siendo “casi imposible” a menos que levanten las restricciones a las mujeres.