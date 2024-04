Las inundaciones extraordinarias de Dubai: Esto es lo que debes saber

Escenas de vecindarios devastados por inundaciones en una de las regiones más secas del planeta han dejado atónito al mundo esta semana. Las fuertes lluvias en los Emiratos Árabes Unidos y Omán sumergieron autos, bloquearon carreteras y mataron al menos a 21 personas. Los vuelos desde el aeropuerto de Dubái, un importante centro global, se vieron gravemente afectados.

Las tormentas no fueron un evento fortuito – los pronosticadores anticiparon las tormentas varios días antes y emitieron advertencias. Sin embargo, ciertamente fueron inusuales. Aquí tienes lo que debes saber.

La lluvia intensa es rara, pero no excepcional.

En promedio, la Península Arábiga recibe unos cuantos centímetros de lluvia al año, aunque los científicos han descubierto que una parte considerable de esa precipitación cae en ráfagas severas e infrecuentes, no como lluvias periódicas.

Funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos dijeron que el total de lluvia de 24 horas del martes fue el más grande del país desde que comenzaron los registros en 1949. Pero partes de la nación habían experimentado una ronda anterior de tormentas eléctricas solo el mes pasado.

Omán, con su costa en el Mar Arábigo, también es vulnerable a ciclones tropicales. Tormentas pasadas han traído lluvias torrenciales, vientos potentes y deslizamientos de lodo, causando daños extensos.

Se proyecta que el calentamiento global intensificará las lluvias intensas.

Las tormentas más fuertes son una consecuencia clave del calentamiento global causado por los humanos. A medida que la atmósfera se calienta, puede retener más humedad, que eventualmente puede llegar a la tierra como lluvia o nieve.

Pero eso no significa que los patrones de lluvia estén cambiando de la misma manera en cada rincón del planeta.

En su última evaluación de la investigación climática, los científicos convocados por las Naciones Unidas encontraron que no había suficientes datos para tener conclusiones firmes sobre las tendencias de lluvia en la Península Arábiga y cómo el cambio climático las estaba afectando. Los investigadores dijeron, sin embargo, que si se permitiera que el calentamiento global continuara empeorando en las próximas décadas, las lluvias intensas en la región probablemente se volverían más intensas y más frecuentes.

El papel de la siembra de nubes no está claro.

Los Emiratos Árabes Unidos han trabajado durante décadas para aumentar la lluvia y mejorar los suministros de agua mediante la siembra de nubes. Esencialmente, esto implica disparar partículas en las nubes para fomentar que la humedad se reúna en gotas más grandes y pesadas, que tienen más probabilidades de caer como lluvia o nieve.

La siembra de nubes y otros métodos de aumento de lluvia se han probado en todo el mundo, incluyendo en Australia, China, India, Israel, Sudáfrica y Estados Unidos. Estudios han encontrado que estas operaciones pueden, en el mejor de los casos, afectar moderadamente la precipitación, lo suficiente para convertir una tormenta en una tormenta más grande, pero probablemente no un llovizna en un diluvio.

Sin embargo, los expertos dijeron que determinar cuánto la siembra podría haber contribuido a las tormentas de esta semana requeriría un estudio detallado.

“En general, es un desafío evaluar el impacto de la siembra”, dijo Luca Delle Monache, un científico del clima en la Institución Scripps de Oceanografía en La Jolla, California. El Dr. Delle Monache ha estado liderando esfuerzos para utilizar inteligencia artificial para mejorar el programa de aumento de lluvia de los Emiratos Árabes Unidos.

Un funcionario del Centro Nacional de Meteorología de los Emiratos Árabes Unidos, Omar Al Yazeedi, dijo a los medios de comunicación esta semana que la agencia no había llevado a cabo ningún proceso de siembra durante las últimas tormentas. Sin embargo, sus declaraciones no dejaron claro si eso también era cierto en las horas o días anteriores.

El Sr. Al Yazeedi no respondió a las preguntas por correo electrónico de The New York Times el jueves, y Adel Kamal, un portavoz del centro, no tuvo comentarios adicionales de inmediato.

Las ciudades en lugares secos simplemente no están diseñadas para inundaciones.

Donde sea que suceda, las inundaciones no son solo una cuestión de cuánta lluvia cae. También se trata de lo que sucede con toda esa agua una vez que está en el suelo – principalmente, en los lugares donde viven las personas.

Las ciudades en regiones áridas a menudo no están diseñadas para drenar de manera muy efectiva. En estas áreas, las superficies pavimentadas bloquean la lluvia para que no se filtre en la tierra debajo, obligándola a entrar en sistemas de drenaje que pueden saturarse fácilmente.

Un estudio reciente de Sharjah, la capital del tercer emirato más grande de los Emiratos Árabes Unidos, encontró que el rápido crecimiento de la ciudad en el último medio siglo la había vuelto más vulnerable a inundaciones con niveles mucho más bajos de lluvia que antes.