Las imperfecciones crean vínculos

El motor está en el lugar equivocado en un Porsche 911. Está colgando en la parte trasera, balanceando el auto como un péndulo. Y eso es clave para que sea el coche deportivo más icónico jamás creado. Esta imperfección fundamental es parte de cómo crea la conexión.

Lo mismo ocurre con los relojes mecánicos. Son piezas increíblemente complicadas de ingeniería que dan la hora peor que un reloj de cuarzo Casio de $20. Y por eso los amamos. La imperfección en la medición del tiempo, la necesidad de enrollar manualmente los relojes, refuerza la conexión.

Así también solían sentirse las computadoras. La Amiga, y la Commodore 64 antes que ella, eran cajas de pan peculiares. Usando chips con nombres como Agnus, Alice, Denise, Lisa y Paula. Con unidades de disco que hacían clic y giraban. La pantalla parpadeante cuando el software se estaba cargando. Tan distintas de la competencia como un motor plano de un Porsche es de un V12 de Ferrari.

Pero lo peculiar casi ha desaparecido de las computadoras modernas. La Mac en particular ha sido pulida hasta casi la perfección, y por lo tanto se ha vuelto más difícil conectarse con ella. Es una curiosa contradicción. Nos esforzamos por hacer las cosas cada vez mejor, pero si lo logramos, recordamos con nostalgia las rarezas que solían existir.

El Framework 13 tiene una pantalla extraña de 3:2, que es casi tan alta como ancha. En una época en la que la mayoría de los fabricantes han optado por 16:9 o 16:10. Y es mate, no brillante.

El teclado tiene el doble de recorrido que la mayoría de las computadoras portátiles modernas. Dándole casi una sensación vintage, que, una vez que te acostumbras, es realmente adictiva.

¡Tiene puertos intercambiables! Puedes configurar las 4 ranuras con cualquier combinación de puertos USB C, USB A, ethernet, HDMI y almacenamiento adicional que desees. Luego cámbialos rápidamente y fácilmente. Una alternativa ingeniosa a la vida con adaptadores. Y para rematar, elegí ejecutar Linux en el mío a tiempo completo. Al principio, hacía un arranque dual con Windows, pero rápidamente me di cuenta de que Linux funcionaba más rápido en este chip AMD 7840U, y descubrí que Linux me daba todo lo que necesitaba con más de ese estilo peculiar que le da a la máquina Framework su atractivo en primer lugar.

Esas son todas las partes buenas, pero también hay muchas desventajas. En comparación con un MacBook moderno, la batería es inferior. Ayer obtuve 6 horas de uso mixto. La pantalla es apenas adecuada para funcionar a 2x como retina para una fuente de aspecto suave. Linux es mucho menos pulido que macOS. Pero de alguna manera, eso realmente no importa.

En primer lugar, 6 horas son suficientes para un uso regular. Si hago más que eso en una sola sesión sin levantarme, entonces pagaré físicamente de todos modos. Y la resolución algo limitada me ha hecho enamorarme nuevamente de las aplicaciones a pantalla completa, como solía hacer con ese MacBook Air de 11 pulgadas.

Pero esto es solo criticar las partes cuando la historia principal es el total. Esta máquina peculiar y defectuosa ha creado una conexión que no he tenido con un pedazo de hardware informático en mucho tiempo. ¡Eso es notable! Sé que este testimonio probablemente no apele seriamente a la mayoría de los usuarios de Mac. Al igual que no me habría apelado realmente hace uno o dos años. Simplemente no estaba en el mercado para un cambio. Y está bien. Apple hace computadoras realmente, realmente buenas en estos días. Casi perfectas.

Y a la mayoría de las personas no les importa que el 911 tenga el motor en la parte trasera. De hecho, realmente no les importan los autos en absoluto. Solo quieren llegar de A a B, lo más rápido, barato y suavemente posible. Y obtienen la hora perfectamente desde la pantalla de su teléfono inteligente. Esta es la democratización del progreso. Maravilloso.

Pero si eres el tipo de persona que podría apreciar una caja de cambios manual ligeramente tosca, el clic de un obturador mecánico en una cámara, el tic tac del escape en un reloj, o, ¿me atrevo a decirlo?, poner un disco de vinilo, deberías echarle un vistazo al Framework 13. La versión con AMD comienza en solo alrededor de mil dólares. Así que no es necesario cambiar toda tu vida informática para probarlo.

Y, si eres programador, creo que deberías darle una oportunidad a Linux también. Me he burlado de “Este es el Año de Linux en el Escritorio” durante más de veinte años, pero ahora que lo he estado usando realmente durante más de un mes, me he dado cuenta de que realmente está aquí. Y probablemente haya estado aquí durante bastante tiempo. Simplemente ejecuto Ubuntu 23.10, y junto con ulauncher + tactile, es una experiencia de escritorio encantadora (consulta mi script de configuración completo de Ubuntu). ¡Incluso encontré un reemplazo para mi adorado iA Writer en Typora!

Sin lugar a dudas, hay más alboroto, más enganches, más imperfecciones. Así que si esperas el mismo nivel de perfección que obtendrías de una compañía valorada en tres billones, es posible que te decepciones. Pero si consideras que este es el trabajo de una comunidad mundial de código abierto, es increíble lo cerca que está en la mayoría de las áreas, adelantado en algunas, y no tan lejos atrás en el resto.

Anímate a agregar un poco de imperfección a tu configuración informática, y es posible que encuentres una conexión más profunda con los bits y electrones que la ejecutan todo. Y si no, al menos tendrás la oportunidad de ver salir el sol en un lugar divertido.