Las guerrillas étnicas Karen en Myanmar abandonan un pueblo que el ejército perdió hace 2 semanas mientras un grupo rival gana poder.Las guerrillas étnicas Karen en Myanmar abandonan un pueblo que el ejército perdió hace 2 semanas mientras un grupo rival toma control.

BANGKOK (AP) — Combatientes guerrilleros de la principal fuerza étnica Karen que lucha contra el gobierno militar de Myanmar se han retirado de la ciudad fronteriza oriental de Myawaddy dos semanas después de obligar al ejército a abandonar su defensa, informaron residentes y miembros del grupo el miércoles.

Su retirada se produjo después de que un grupo armado Karen contendor, que ha ocupado la ciudad y ha reclamado la responsabilidad de su seguridad, proporcionó asistencia a soldados del ejército que habían huido a un lugar junto al río en busca de seguridad.

Los soldados provenían del Batallón de Infantería 275 del ejército, cuya base, a unos 4 kilómetros al oeste de Myawaddy, fue capturada el 11 de abril por la ala armada de la Unión Nacional Karen —o KNU— y fuerzas aliadas pro democracia.

Los soldados fugitivos se establecieron en un área junto a uno de los dos puentes de Myawaddy que la conectan con el distrito de Mae Sot en Tailandia.

Este complejo movimiento es el último desarrollo en el conflicto nacional en Myanmar que comenzó después de que el ejército derrocara al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021 y reprimiera las protestas no violentas que buscaban el retorno al gobierno democrático.

A pesar de su ventaja en armas y fuerza de trabajo, el ejército de Myanmar había estado a la defensiva desde octubre pasado, cuando una alianza de tres grupos rebeldes étnicos lanzaron una ofensiva en el noreste del país. Las fuerzas de resistencia desde entonces han capturado grandes extensiones de territorio en el estado de Shan en el norte, en la frontera con China, han logrado avances significativos en el estado de Rakhine en el oeste y continúan presionando al ejército en otras áreas.

Los soldados acampados junto al 2do Puente de la Amistad Tailandia-Myanmar recibieron al menos una protección tácita de la Fuerza de Guardias Fronterizos del estado de Kayin, otro grupo armado Karen que había estado nominalmente afiliado al ejército pero anunció el mes pasado que cortaba sus lazos y se establecía de forma independiente bajo el nombre de Ejército Nacional Karen.

Se había acusado a las unidades de la guardia fronteriza de proporcionar protección a los centros turísticos de casinos en el área de Myawaddy que han sido denunciados como centros de crimen organizado, incluidas operaciones de estafas en línea y tráfico de personas.

El portavoz de la KNU, Padoh Saw Taw Nee, dijo a los periodistas el miércoles que sus fuerzas se habían retirado temporalmente de Myawaddy mientras las unidades de la Fuerza de Guardias Fronterizos llevaban a los soldados que se escondían cerca del puente a la base abandonada del Batallón de Infantería 275, donde izaban la bandera nacional de Myanmar en lugar de la estándar que había sido izada por los guerrilleros cuando la ocuparon.

Fotos y video clips de unos pocos soldados izando la bandera de Myanmar el martes fueron difundidos por partidarios del gobierno militar en la red social Telegram. No estaba claro si alguno de los soldados permanecía en la base después de la oportunidad de la foto, o si regresaron a su campamento junto al puente.

La KNU se está preparando para defenderse contra un contraataque esperado del gobierno militar y mantiene a sus unidades móviles en lugar de tratar de mantener territorio.

Un miembro del Consejo de Paz de la Unión Nacional Karen / Ejército de Liberación Nacional Karen, otra organización Karen con sede en Myawaddy, dijo a The Associated Press que los guardias fronterizos habían ayudado a organizar el vuelo seguro de los soldados a su campamento del puente hace dos semanas y les habían proporcionado alimentos y armas. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a divulgar información.

Los residentes de Myawaddy dicen que la Fuerza de Guardias Fronterizo ha desempeñado un papel importante en el control de las medidas de seguridad en la ciudad.

El viernes pasado, los guerrilleros Karen lanzaron un pequeño ataque con la ayuda de drones contra los soldados que se escondían junto al puente, y el ejército de Myanmar respondió con ataques aéreos, lanzando varias bombas cercanas durante dos días, obligando a unos 3,000 residentes a buscar refugio en Tailandia.