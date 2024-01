La SBU, el Servicio de Seguridad de Ucrania, arrestó a un colaborador acusado de dirigir fuego desde ocupantes hacia las posiciones militares ucranianas en Vuhledar, según informó la SBU en Telegram el 19 de enero.

El sospechoso está identificado como residente de Vuhledar y ex jefe de un departamento en la Aduana Regional de Donetsk. Se retiró en vísperas de la invasión a gran escala y comenzó a colaborar con los servicios especiales rusos en diciembre de 2023.

Según las fuerzas del orden, el hombre realizó tareas para los ocupantes, incluida la ayuda para que los sistemas de misiles S-300 rusos alcanzaran a las unidades ucranianas en el área de Vuhledar y la documentación de las ubicaciones de los defensores ucranianos. Compartía esta información con los ocupantes a través de un mensajero utilizando capturas de pantalla y archivos de texto.

Las fuerzas del orden incautaron el teléfono del detenido durante las búsquedas, revelando evidencia de colaboración con los rusos. El sospechoso está bajo custodia y ha sido acusado de traición. Si se demuestra su culpabilidad, podría enfrentar cadena perpetua.

