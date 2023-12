Las autoridades de Israel ignoraron un plan para los ataques del 7 de octubre que había sido formulado un año atrás. Israel tenía un plan para los ataques del 7 de octubre hace un año. Las autoridades lo descartaron.

Oficiales israelíes obtuvieron el plan de batalla de Hamas para el ataque terrorista del 7 de octubre más de un año antes de que sucediera, documentos, correos electrónicos y entrevistas muestran. Sin embargo, los funcionarios militares e de inteligencia israelíes descartaron el plan como aspiracional, considerándolo demasiado difícil para que Hamas lo llevara a cabo.

El documento de aproximadamente 40 páginas, que las autoridades israelíes apodaron “Muro de Jericó”, detallaba, punto por punto, exactamente el tipo de invasión devastadora que llevó a la muerte de aproximadamente 1.200 personas.

El documento traducido, que fue revisado por The New York Times, no establecía una fecha para el ataque, pero describía un asalto metódico diseñado para abrumar las fortificaciones alrededor de la Franja de Gaza, tomar ciudades israelíes y asaltar bases militares clave, incluida una sede de división.

Hamas siguió el plan con sorprendente precisión. El documento pedía una lluvia de cohetes al comienzo del ataque, drones para neutralizar las cámaras de seguridad y ametralladoras automatizadas a lo largo de la frontera, y hombres armados para ingresar masivamente en Israel en parapentes, en motocicletas y a pie, todo lo cual ocurrió el 7 de octubre.

El plan también incluía detalles sobre la ubicación y el tamaño de las fuerzas militares israelíes, centros de comunicación y otra información sensible, lo que plantea preguntas sobre cómo Hamas recopiló su inteligencia y si hubo filtraciones dentro del establecimiento de seguridad israelí.

El documento circuló ampliamente entre líderes militares e de inteligencia israelíes, pero los expertos determinaron que un ataque de esa escala y ambición estaba más allá de las capacidades de Hamas, según documentos y funcionarios. No está claro si el primer ministro Benjamin Netanyahu u otros líderes políticos de alto nivel vieron el documento también.