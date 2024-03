La violencia de pandillas empuja al sistema de salud de Haití al borde del colapso.

Taïna Cenatus, una estudiante de cocina haitiana de 29 años, perdió el equilibrio un día en la escuela este mes y se cayó, pero no fue hasta que tocó el suelo que se dio cuenta de que había sido golpeada en la cara por una bala perdida.

Dejó un pequeño agujero en su mejilla, pasando por alto su mandíbula y dientes.

A diferencia de muchos haitianos heridos por disparos en medio de la toma violenta de la capital por pandillas, la Sra. Cenatus tuvo suerte ese día: llegó a una clínica. Pero todavía está en dolor, su herida está hinchada y no puede obtener alivio, con más y más hospitales y clínicas abandonados por el personal o saqueados por las pandillas.

“Mis dientes me duelen”, dijo. “Siento que algo está mal”.

Un asalto de pandillas a la capital de Haití ha dejado un sistema de atención médica ya débil en ruinas.

Más de la mitad de las instalaciones médicas en Puerto Príncipe y una gran región rural llamada Artibonite están cerradas o no operan a plena capacidad, según expertos, porque son demasiado peligrosas de alcanzar o porque su medicina y otros suministros han sido robados.

El Hospital Universitario Estatal, el hospital público más grande del país, está cerrado. Los suministros de sangre escasean, el combustible para hacer funcionar los generadores es difícil de conseguir y, debido a la violencia callejera, las clínicas que permanecen abiertas no pueden trasladar a pacientes que necesitan tratamiento más sofisticado. Los médicos también pronostican un aumento notable en las muertes maternas e infantiles, ya que miles de mujeres estarán obligadas a dar a luz en casa en las próximas semanas.

El sistema de salud pública de Haití ha respondido en años recientes a emergencias repetidas, desde un devastador terremoto en 2010, hasta huracanes, covid-19, cólera y zika. La presión ha estado dañando durante mucho tiempo los cimientos del sistema.

Los pacientes pobres no pueden pagar por servicios, lo que paraliza aún más a hospitales crónicamente subfinanciados, dificultando la compra de artículos necesarios. Antes de que las pandillas tomaran el control de Puerto Príncipe, los hospitales aún cerraban sus puertas de vez en cuando, porque los médicos se iban a la huelga para protestar por los secuestros rampantes dirigidos a profesionales de la salud.

A principios de este año, hasta el 20 por ciento de los profesionales médicos en los hospitales de Haití se habían marchado a Estados Unidos y Canadá, según las Naciones Unidas.

Varios funcionarios del Ministerio de Salud de Haití no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Jean Marc Jean, de 37 años, un periodista independiente, estaba cubriendo protestas antigubernamentales el mes pasado cuando una bomba lacrimógena policial alcanzó su ojo izquierdo.

Tuvo tres cirugías para extirpar el ojo y reparar la cuenca antes de que el hospital donde estaba siendo tratado cerrara porque estaba detrás del Palacio Nacional, que las pandillas habían atacado. Los pacientes relataban cómo las balas silbaban en el patio del hospital. Su herida se infectó, así que su médico se aventuró en las calles para hacer una visita a domicilio.

“Afortunadamente, nuestro vecindario es más seguro que otros”, dijo el Sr. Jean. “Aun así, me sorprendió cuando el médico dijo que podía venir a nuestra casa”.

El Sr. Jean dijo que necesitaba otra operación para implantar un ojo protésico. Su hermano pasó todo el viernes buscando analgésicos y antibióticos, porque la mayoría de las farmacias estaban cerradas. El Sr. Jean dijo que podría intentar hacer que su infección fuera tratada en otro hospital, pero las pandillas podrían hacer imposible viajar.

Haití ha estado en medio de la violencia alimentada por pandillas durante años, pero se intensificó después del asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse. Las pandillas que estaban concentradas en barrios específicos crecieron en tamaño, armamento e influencia, lo que llevó a un aumento en las tasas de asesinatos y secuestros.

Un despliegue internacional liderado por Kenia que tenía como objetivo ayudar a sofocar la violencia, un esfuerzo respaldado por las Naciones Unidas y financiado en gran parte por Estados Unidos, ha sido repetidamente retrasado. Cuando el líder de Haití, el primer ministro Ariel Henry, un neurocirujano que alguna vez trabajó en el Ministerio de Salud, visitó Kenia a fines de febrero, las pandillas aprovecharon su ausencia.

En lugar de pelearse entre ellos, se unieron para atacar comisarías de policía, prisiones, hospitales y otros edificios gubernamentales, exigiendo su renuncia. El Sr. Henry, ahora varado en Puerto Rico, acordó dimitir una vez que se establezca un gobierno provisional a estilo de comité y nombre a un nuevo líder.

Mientras tanto, los miembros de las pandillas han saqueado muchas instalaciones médicas, llevándose cualquier cosa de valor, incluyendo camas y vehículos.

“Los bandidos saquearon, vandalizaron y lo revolvieron todo”, dijo Mons. Theodule Domond, el director general del Hospital de San Francisco de Sales, uno de los hospitales más grandes y antiguos de Puerto Príncipe con la única unidad de oncología del sur de Haití.

Con la violencia aumentando en el vecindario circundante, el personal evacuó a todos los pacientes a hospitales privados en días recientes, justo antes de que los miembros armados de las pandillas se apoderaran de las calles cercanas, saqueando e incendiando varios edificios gubernamentales.

San Francisco no fue perdonado.

“Se llevaron todo”, dijo el Dr. Joseph R. Clériné, el director médico del hospital. “Cuando logremos entrar al edificio, tendremos que hacer un inventario. Pero tendremos que esperar a que vuelva la calma. Ahora mismo, es demasiado peligroso.”

Dos miembros del personal, una monja y un chofer, pudieron entrar brevemente a la instalación y reportaron ver ventanas rotas y habitaciones vacías donde se habían robado muebles y equipo médico. El hospital católico romano de gestión privada estima los daños entre 3 y 4 millones de dólares.

El Dr. Wesler Lambert, quien dirige Zanmi Lasante, una red de clínicas afiliadas con Partners in Health, una organización de salud pública sin fines de lucro que ha operado en Haití durante décadas, dijo que varias de sus 16 clínicas habían cerrado por días a la vez para ahorrar en suministros críticos. Pero dada el miedo de aventurarse y la falta de transporte, no ha habido muchos pacientes para tratar.

“Por ahora, nuestra principal escasez es el combustible para mantener funcionando los generadores”, dijo. “Nos estamos quedando sin algunos otros medicamentos esenciales. No porque no los tengamos, los tenemos en nuestro almacén principal. No podemos transportarlos”.

Otro importante grupo de ayuda que proporciona extenso cuidado de la salud en Haití, Médicos Sin Fronteras, dijo que había aumentado la capacidad en uno de sus hospitales y había abierto uno nuevo con 25 camas y un quirófano. Pero el grupo no puede traer más médicos: el principal aeropuerto del país permanece cerrado porque las pandillas controlan el área que lo rodea.

Los productos sanguíneos se están agotando, y los pacientes que necesitan un nivel de atención más alto están atrapados.

“No es sostenible en absoluto”, dijo el Dr. James Gana, quien trata a pacientes y ayuda a dirigir las clínicas de los grupos de ayuda. “No es sostenible para la población haitiana, y no es sostenible para nosotros”.

A pesar de todo, el Dr. Oscar M. Barreneche, el representante en Haití de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que algunos proveedores de atención médica habían permanecido “muy resistentes” ante las adversidades.

La situación es particularmente grave para muchas mujeres embarazadas.

Aproximadamente 3.000 mujeres en Haití darán a luz en el próximo mes, y 500 de ellas tendrán complicaciones, según Philippe Serge Degernier, el representante del país del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la agencia de salud sexual reproductiva de la organización. Sin embargo, solo 50 hospitales en Haití pueden tratar complicaciones relacionadas con el parto, y eso era cuando podían funcionar normalmente.

Aproximadamente 1.500 mujeres haitianas mueren anualmente durante el parto, dijo el Sr. Degernier, una cifra que seguramente aumentará este año.

“El sistema de salud está en colapso”, dijo. “Cualquier profesional de la salud decente que tenga familia y un buen título ya no está en Haití”.

El Dr. Batsch Jean Jumeau, presidente de la Sociedad Haitiana de Obstetricia y Ginecología, dijo que la falta de hospitales en funcionamiento obligaría a más mujeres a dar a luz en casa. La mayoría de las mujeres haitianas ya dan a luz en casa, pero las parteras carecen de formación para lidiar con complicaciones.

“No podemos decir que dar a luz en casa sea muy seguro en Haití”, dijo el Dr. Jean Jumeau.

“A menudo decimos en Haití que en Puerto Príncipe, es como si estuviéramos en un barco”, agregó. “No hay un capitán, ni una dirección, y nosotros, el pueblo, estamos dentro de él, y no sabemos a dónde vamos y qué se puede hacer para salvarnos”.

Andre Paultre contribuyó con el reportaje desde Puerto Príncipe, Haití.