El Partido Laborista del Reino Unido sufre una rebelión en la votación del alto el fuego en Gaza.

Rebelión en el Partido Laborista por posición sobre Gaza

El principal partido opositor británico, el Partido Laborista, ha sufrido una importante rebelión en el Parlamento por su política sobre Gaza, en una señal del endurecimiento de la opinión en Europa occidental contra la acción militar de Israel en el enclave.

Desafiando a su líder, Keir Starmer, 56 legisladores laboristas (más de una cuarta parte del total del partido) votaron el miércoles por la noche a favor de una moción que pedía un alto el fuego inmediato, yendo más allá de la posición oficial de su partido de trabajar para lograr pausas humanitarias más largas en el conflicto.

Aunque ninguno de los miembros del equipo principal de Starmer se rebeló, ocho legisladores que ocupaban puestos de liderazgo menos importantes lo hicieron y renunciaron o fueron despedidos de esos puestos.

La votación no tiene impacto práctico pero fue seguida de cerca, porque el Partido Laborista está muy por delante en las encuestas de opinión, lo que lo coloca en una posición fuerte para ganar una elección general que se espera para el próximo otoño.

La rebelión ilustra las crecientes preocupaciones en Europa occidental por el número de civiles muertos y heridos en la acción militar de Israel en la Franja de Gaza, y la creciente presión sobre los legisladores sobre el tema por parte de aquellos a quienes representan. Una serie de marchas de protesta en Gran Bretaña han exigido un alto el fuego en las últimas semanas, y una en Londres el sábado pasado atrajo a unas 300.000 personas.

La más conocida de los rebeldes laboristas, Jess Phillips, que renunció a su cargo hablando en nombre del partido sobre cuestiones de violencia doméstica, dijo que votaría con “mis electores, mi cabeza y mi corazón, que sentí como si se estuviera rompiendo”. las últimas cuatro semanas”. Añadió que no veía “ninguna ruta en la que la actual acción militar haga otra cosa que poner en riesgo la esperanza de paz y seguridad para cualquiera en la región ahora y en el futuro”.

La política en Oriente Medio es políticamente sensible dentro del Partido Laborista, cuyo liderazgo se ha mantenido cerca de las posiciones de los gobiernos británico y estadounidense sobre Gaza recientemente y no ha apoyado los llamados a un alto el fuego. Starmer expresó su firme apoyo a Israel tras las sangrientas incursiones en territorio israelí por parte de combatientes de Hamas en octubre.

La rebelión en el Parlamento es el primer revés significativo para Starmer en meses. El miércoles por la noche, dijo que lamentaba que algunos de sus colegas hubieran sentido la necesidad de apoyar la moción que pedía un alto el fuego, propuesta por el Partido Nacional Escocés.

Pero si bien la votación representa un desafío a la autoridad de Starmer y mostró divisiones internas, el líder laborista parece haber calculado que preferiría arriesgarse a una rebelión antes que suavizar su posición.