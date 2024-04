La versión 17.5 de iPadOS casi confirma una mejora a OLED para la pantalla del iPad Pro 2024.

Posiblemente la mejora más ampliamente rumoreada para el iPad Pro 2024 es un cambio a la tecnología de pantalla OLED, en lugar de la pantalla mini-LED en el iPad Pro 12.9 (2022) y la pantalla LCD en el iPad Pro 11 (2022). Este cambio probablemente mejore el contraste de la pantalla, y ahora incluso el software de Apple apunta en dirección a OLED también.

9to5Mac ha encontrado un nuevo firmware de pantalla para modelos de iPad aún no anunciados en el código de la beta del iPadOS 17.5, y afirma que el firmware sugiere que estos próximos iPads tendrán pantallas OLED. Dado que este es software oficial de Apple, esto se acerca bastante a una confirmación de que OLED está planeado.

Aunque las tabletas no se mencionan por nombre, sus descriptores (iPad16,3, iPad16,4, iPad16,5 y iPad16,6) son aparentemente identificadores para el iPad Pro 2024 según el análisis de 9to5Mac, con cuatro listados porque se espera que la tableta venga en dos tamaños (11 pulgadas y 12.9 pulgadas) y en versiones Wi-Fi y celular.

La presencia de estos identificadores en el código del iPadOS 17.5 también sugiere que es probable que el iPad Pro 2024 se lance bastante pronto, lo cual va en línea con filtraciones anteriores, la más reciente de las cuales sugirió que el iPad Pro 2024 podría lanzarse durante la semana que comienza el 6 de mayo.

Un nuevo lápiz para una nueva tableta

Cuando el iPad Pro 2024 se lance, podría hacerlo junto con un nuevo Apple Pencil 3, del cual también hemos escuchado rumores, y del cual 9to5Mac ha visto más evidencia en el iPadOS 17.5.

Recientemente, el mismo sitio encontró evidencia de que este lápiz añadiría un gesto de “apretar”, y el código recién descubierto en el iPadOS 17.5 añade que aparentemente también habrá gestos de “AprieteLargo” y “DobleApretón”.

Entonces eso te daría un trío de atajos u otras funciones incorporadas en el lápiz, que podrías activar apretándolo de diversas maneras.

Podría ser un gran año para iPads, porque junto con el iPad Pro 2024, también esperamos el iPad Air 6. Luego, probablemente más adelante en el año, los informes sugieren que Apple también podría lanzar el iPad 11 y el iPad mini 7. Así que, si has estado esperando un nuevo iPad, este podría ser el año para actualizar.

