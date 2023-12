La Superliga Europea: El tribunal declara ilegales las reglas de la UEFA y la FIFA que prohíben la liga independiente.

Los aficionados festejaron la propuesto de la Superliga Europea

La Uefa y la Fifa están “abusando de una posición dominante” y sus reglas que prohíben que los clubes se unan a competiciones separadas como la Superliga Europea son ilegales, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La ESL y sus patrocinadores, A22, habían alegado que la Uefa y la Fifa estaban quebrantando las leyes de competencia al amenazar con sancionar a los clubes y a los jugadores que se unieran a la liga separada.

Una sentencia del jueves del tribunal más alto de Europa falló en contra de los organismos gobernantes.

Sin embargo, el tribunal declaró: “Eso no significa que una competición como el proyecto de la Superliga deba ser aprobada necesariamente”.

Un informe inicial publicado en diciembre pasado por el TJUE dijo que las reglas de los organismos rectores del fútbol europeo y mundial eran “compatibles con la legislación de competencia de la UE”.

Sin embargo, el veredicto se verá como un golpe a la autoridad de la Uefa y la Fifa y a cómo gobiernan el juego.

El informe dijo que cuando nuevas competiciones “entran potencialmente al mercado”, la Fifa y la Uefa deben asegurarse de que sus poderes son “transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados”.

El informe agrega: “Sin embargo, los poderes de la Fifa y la Uefa no están sujetos a ningún criterio. La Fifa y la Uefa están, por lo tanto, abusando de una posición dominante.

Además, dada su naturaleza arbitraria, sus reglas sobre aprobación, control y sanciones deben considerarse restricciones injustificadas a la libertad de prestación de servicios.

Respondiendo al veredicto del TJUE el X, anteriormente Twitter, el director ejecutivo de A22 Bernd Reichart escribió que la ESL “ha ganado el derecho a existir”.

Agregó: “El monopolio de la Uefa ha terminado. El fútbol es libre. Los clubes ahora están libres de la amenaza de sanciones y libres de determinar su propio futuro.

“Para los aficionados: ofrecemos la difusión gratuita de todos los partidos de la Superliga. Para los clubes: Los ingresos y los gastos de solidaridad estarán garantizados.

La saga de la ESL comenzó en abril de 2021 cuando se difundió la noticia de que 12 equipos, incluidos los equipos ingleses Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham, se habían inscrito en la competencia separada.

Hubo una gran indignación y condena por parte de los aficionados, otras ligas europeas e incluso el gobierno, lo que llevó al colapso de los planes en 72 horas.

Los seis clubes de la Premier League más Atlético de Madrid, Inter de Milán y AC Milán fueron multados por la Uefa, pero la acción contra Real Madrid, Barcelona y Juventus fue detenida durante el proceso legal, aunque Juventus señaló su intención de abandonar el proyecto en julio.

La ESL no se ha descartado por completo, sin embargo, con Real Madrid y Barcelona mostrando interés en seguir adelante con la empresa.

En un comunicado, la Liga española dijo que el fútbol europeo había “hablado”.

Agregó: “Hoy, más que nunca, reiteramos que la ‘Superliga’ es un modelo egoísta y elitista.

“Cualquier cosa que no sea completamente abierta, con acceso directo solo a través de las ligas nacionales, temporada tras temporada, es un formato cerrado”.

No se esperaba que este fallo fuera tan poderoso

Análisis de Simon Stone, BBC Sport

Este fallo es un gran golpe para la Uefa y la Fifa y su autoridad para gobernar el juego.

El lenguaje de la sentencia de la Gran Sala de 15 miembros es condenatorio.

Dice que sus estructuras significan que no hay forma de comprobar si sus operaciones son “transparentes, objetivas, no discriminatorias y proporcionadas”.

Dice que las reglas en torno a los derechos comerciales son anticompetitivas.

Esto no significa que vaya a haber una Superliga Europea. Para los clubes ingleses en particular, el fallido lanzamiento del proyecto en 2021 generó mucha animosidad. Deshacer eso, ciertamente a corto plazo, no será fácil.

Sin embargo, aquellos que han impulsado el proyecto ahora saben que pueden irse y hablar con quien quieran, cuando quieran, sobre una visión para el fútbol europeo que les convenga, y la Uefa y la Fifa tendrán que trabajar con ellos o correr el riesgo de perder su poder.

Nadie, incluida la Uefa y la Fifa, esperaba que este fallo fuera tan poderoso.

Las repercusiones se sentirán durante mucho tiempo.