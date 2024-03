La señorita Debbie admite que se siente ‘avergonzada’ de explicar por qué salió con Oussama, que es 43 años más joven.La señorita Debbie admite que se siente ‘avergonzada’ de explicar por qué salió con Oussama, que es 43 años más joven.

La durazno de Georgia defendió su pasado relationship en ’90 Day Fiancé: The Other Way’ a su nuevo amor diciendo que no fue una decisión “de la noche a la mañana” mudarse a Marruecos por el artista

TLC

La Señorita Debbie y Reuben hablan sobre su última relación.

Miss Debbie de 90 Day: The Single Life está comprensiblemente reacia a sumergirse en su relación anterior con Oussama con alguien nuevo.

Cuando su hijo, Julien, reveló la loca ruptura en pantalla de Debbie con su nuevo novio, la nativa de Georgia admitió sentir algo de indignidad por la relación de 43 años de diferencia de edad.

“No le he contado a Reuben sobre Oussama porque me da vergüenza”, dijo Debbie a las cámaras. “Quiero que este sea mi momento para encontrar el amor verdadero, y no quiero que Julien, ya sabes, lo eche a perder y no le dé a la relación la oportunidad que merece.”

Después de la conversación con Julien, Reuben admitió que no estaba seguro de qué hacer con el pasado de Debbie, ya sea el romance en general o la gran diferencia de edad.

“No quiero perder el tiempo si hay algo que aún permanece de su pasado”, compartió Reuben en un confesionario. “No es justo para mí, y sigue generando dudas. Está en mi mente, y quiero poder resolverlo.”

Relacionado: La señorita Debbie de 90 Day ha encontrado un nuevo hombre que quiere “hacer el amor”, pero ella es tímida después de 14 años sin sexo (Exclusiva)

TLC

Reuben y la señorita Debbie en su cita en Miami.

A pesar de algo de vergüenza, Debbie defendió su decisión de perseguir a Oussama, quien tenía 24 años cuando se mudó a Marruecos con la intención de casarse con él.

“No fue una decisión impulsiva en el momento, una decisión loca”, le dijo a Reuben. “Conocí a este caballero durante varios años, y actuaba incluso mucho más mayor que yo. Me mudé allí con la intención de que nos íbamos a casar y abrir un estudio de arte en el lugar para ayudar a otros artistas. Sin embargo, se echó para atrás. Y yo dije, ‘Está bien, no voy a rogar a ningún hombre que me acepte’”.

Oussama y Debbie se unieron por su amor compartido por la pintura. Mientras que la señorita Debbie estaba lista para mudarse a Marruecos para siempre, Oussama parecía querer un pasaje a América con ella. Su romance terminó en llamas cuando Oussama dio un ultimátum: o se mudaban juntos a América para que él pudiera seguir su carrera artística o se separaban.

Debbie ha revelado que ya no habla con Oussama, a pesar de sus intentos. Sin embargo, ella sigue ayudando a financiar a su familia.

Relacionado: La señorita Debbie de 90 Day sigue adelante después de que su última cita criticó la edad de Oussama: ‘Ya conocí a alguien’ Nuevo

Para Reuben, fue mucho para procesar, pero su relación no pareció tambalearse. “Puedo entender que querías perseguir el amor o un sueño”, le dijo a Debbie. “Yo también he tenido fracasos”.

Aunque, el residente de Miami admitió: “Tengo preocupaciones, ¿realmente ha terminado de forma romántica?”

Mientras la pareja dejaba la conversación a un lado, Reuben dijo a las cámaras que tomará la declaración de Debbie sobre su amor por Oussama como “validez”.

Nunca te pierdas una historia — inscríbete en el boletín diario gratuito de PEOPLE para mantenerte al día de lo mejor que PEOPLE tiene para ofrecer, desde noticias de celebridades hasta historias humanas convincentes.

90 Day: The Single Life se transmite los lunes a las 8 p.m. hora del este en TLC.

Para más noticias de People, asegúrate de suscribirte a nuestro boletín.

Lee el artículo original en People.