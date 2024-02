La SBU descubre presunta red de espionaje rusa en 3 óblastTranslation: La SBU descubre presunta red de espionaje rusa en 3 óblast

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) había detenido a cinco personas presuntamente espiando al ejército ucraniano y pasando información al Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), informó el servicio de prensa del SBU el 5 de febrero.

Según el SBU, las personas detenidas operaban en las oblasts de Odesa, Zaporizhzhia y Donetsk, proporcionando información para ayudar a los ataques rusos. Estas regiones suelen ser blanco de ataques rusos.

Entre los sospechosos se encontraba un funcionario de un consejo regional de Donetsk y otras dos personas de la oblast de Donetsk, incluyendo un ex jefe de una empresa municipal y un residente de Kramatorsk.

El grupo también incluía a un ingeniero de una planta de defensa de Zaporizhzhia y a un empleado de una empresa de transporte en la oblast de Odesa, según el SBU.

Según el SBU, los perpetradores estaban espiando lugares con mayor concentración de personal y equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en territorios fronterizos.

“También intentaron localizar almacenes con municiones, combustible y lubricantes de las Fuerzas de Defensa”, dijo el SBU.

El SBU acusó a los sospechosos de recopilar inteligencia sobre las ubicaciones y operaciones de instalaciones industriales que reparan armamento pesado para el ejército ucraniano.

“Los agentes del FSB también ‘verificaron’ las coordenadas para nuevos ataques con misiles rusos”, decía el comunicado del SBU.

Las personas detenidas aparentemente actuaban por separado entre sí, mientras eran gestionadas por un agente del FSB. El SBU descubrió teléfonos móviles que presuntamente usaban para comunicarse con el FSB.

El Servicio de Seguridad de Ucrania dijo que los sospechosos enfrentan cargos de traición estatal cometidos bajo ley marcial, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua. Los perpetradores se encuentran actualmente en custodia.

El SBU detuvo el 30 de enero a un residente de Kyiv por presuntamente espiar instalaciones militares e infraestructura crítica en la capital en cooperación con servicios de inteligencia rusos.

