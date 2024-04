La prioridad principal del regulador de la UE es bloquear la actualización de Spotify por parte de Apple.

The European Union suspects Big Tech firms are avoiding their responsibilities to the publc

La jefa de competencia Margrethe Vestager todavía quiere favorecer el servicio de transmisión de música dominante en la UE y dice que Apple debe permitir la última actualización de anti-dirección de Spotify en iOS de inmediato.

Central para la aplicación de iOS de Spotify es la adición de un enlace a su sitio web y detalles que muestran a los usuarios de la UE los diferentes precios allí. Anteriormente no permitido por Apple, esto ahora está permitido bajo regulaciones de la UE, pero Spotify ha estado quejándose de que Apple está bloqueando la actualización.

Hablando con CNBC, Margrethe Vestager de la UE dijo que su oficina estaba continuando investigando la queja de Spotify de que se les impide llegar a su audiencia. Spotify es actualmente el servicio de transmisión de música líder en el mundo, mientras que Apple Music está en cuarto o quinto lugar.

“Esto es absolutamente una prioridad porque se trata de nuestra elección como consumidores”, dijo. “Puedes elegir pagar dentro del sistema de Apple y pagar un recargo del 30% para eso, pero también debería ser posible tener una relación directa con tu proveedor de servicios y pagar el precio que están pidiendo sin la tarifa de servicio del 30% de Apple”.

Spotify no paga el 30% por todos los clientes que tiene, ni siquiera cerca de la mayoría de ellos. Ese 30% se aplica al primer año de una suscripción mantenida, y paga el 15% en suscriptores que ha tenido durante más de un año.

Cuántos clientes tiene Spotify en cada nivel en abril de 2024 no está claro. Sin embargo, en una presentación regulatoria de 2019, Apple dijo que cobraba el 15% a 680,000 clientes de más de 100 millones de suscriptores Premium en todo el mundo.

Spotify mismo no ha divulgado esta información. La compañía también sigue insistiendo en esta tarifa del 30% en publicaciones de blog y presentaciones ante el tribunal, y Vestager continúa repitiéndola.

“Por lo tanto, es una prioridad absoluta para nosotros obligar a Apple a cumplir con esto”, continuó, “y estamos investigando esto como una prioridad muy alta.”

Vestager es la Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para Una Europa Adecuada para la Era Digital, y dijo que la UE estaba preocupada por todas las grandes empresas tecnológicas. “Tenemos la sospecha de que estas empresas no están cumpliendo con sus obligaciones”, dijo sobre Apple, Google, Meta y otros.

“Juegan un papel muy importante en los mercados digitales”, continuó, “y si cierran el mercado, entonces ninguna otra empresa realmente tiene la oportunidad justa de llegar a sus clientes”.

Monopolios de smartphones e IA

CNBC preguntó a Vestager si considera que Apple tiene un monopolio en los smartphones. Ha sido acusado de esto de forma absurdo por el Departamento de Justicia (DOJ) y políticos, a pesar de que el iPhone llega solo al 51% de la población de EE. UU.

Vestager subrayó que no está involucrada en el caso del Departamento de Justicia de EE. UU. Pero tuvo una mejor respuesta que la proponente más reciente de dividir el inexistente monopolio de Apple, la senadora Elizabeth Warren.

“Creo que lo que vemos es que de hecho hay mercados muy diferentes y muy separados cuando se trata de smartphones”, dijo Vestager, “y un teléfono muy caro de alta gama no está en el mismo mercado que un teléfono más asequible, más barato”.

“Por lo tanto, uno debe ser muy matizado cuando se trata de comparar teléfonos”, continuó. “Porque aquellos en el mercado de alta gama no están en el mercado para ninguno de los otros teléfonos”.

A Vestager también se le preguntó sobre la IA y la llamó un “riesgo existencial para cada uno de nosotros”, especialmente en un año electoral.

“Hemos puesto en orden nuestra casa europea y ahora tenemos una ley de IA que entrará en vigor por completo dentro de seis, 18, 24 meses”, dijo. “Pero aquí y ahora, sabes, también estamos pidiendo a los proveedores de IA que sean muy prudentes”.

“Este es un año electoral enorme”, continuó. “Necesitamos que los proveedores de servicios se aseguren de que cuando la IA entra en ese espacio, que se pueda reconocer el contenido artificial, que se puedan manejar los deep fakes, porque si no, bueno, entonces la integridad de nuestras elecciones está en peligro”.

Por separado, la UE lanzó una serie de sondas de violación de la Ley de Mercados Digitales contra Apple, Google y Meta, en marzo de 2024.