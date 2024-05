Después de salir de la cárcel, no podía ganar un salario digno. Ahora tengo mi propio negocio.

El estigma que viene con haber estado en la prisión es difícil de superar porque es tanto interno como externo. Mi mantra diario me recuerda que soy digna y merecedora de todas las cosas buenas, especialmente una forma de alimentar a mí misma y a mi familia que nos permita tener elecciones y libertad. Me recuerdo a mí misma que solo porque fui acusada no significa que deba pasar el resto de mi vida pagando una deuda que la sociedad dice que debo. Algunos días mis discursos internos motivadores son difíciles porque está la mancha siempre presente e inconsciente en mi reputación.

Antes de ir a un campamento federal en la prisión de Alderson, Virginia Occidental, conseguí trabajo como barista en una cadena de café popular. El cambio involuntario de carrera desde contabilidad, mi trabajo anterior, se debió a los cargos relacionados con impuestos en mi contra. La entrevista para barista fue genial y el gerente me contrató casi de inmediato. No tenía experiencia y tenía más de 40 años, solo un fondo administrativo y contable. Aun así, ella sintió que era una candidata ideal para el puesto vacante. Tuve un comienzo difícil y hubo varias veces en las que pensé que podía ser despedida porque no tenía idea de qué era un café con leche, mucho menos cómo espumar la leche.

En el transcurso del siguiente año, aprendí mi trabajo y me destacaba en el servicio al cliente. Mi gerente incluso comentó una vez que la cultura de la tienda había mejorado desde que estaba allí debido a mi actitud. Justo antes del fatídico día de mi audiencia de sentencia, decidí compartir mis problemas legales con mi gerente. Ella decidió testificar en mi defensa. Con lágrimas en los ojos, leyó una reseña de un cliente que estaba tan contento con nuestra interacción que la compartió con la corporación. En agosto de 2019, dejé mi trabajo y mi hogar para entregarme voluntariamente. Me consolaba pensar que podía regresar a un trabajo y una empresa que había llegado a amar.

Fui liberada en menos de un año debido a la pandemia. Después de que me pusieran un monitor en el tobillo, llamé a mi antigua gerente para hacerle saber que estaba en casa antes de tiempo y que estaba emocionada de volver a trabajar lo antes posible. Estaba mejor y más enfocada y lista para demostrarlo. Pasaron semanas y ella no me había hecho una oferta. Finalmente, me informó que tenía miedo de presentar mi nombre para consideración de recontratación porque no podía justificar contratar a alguien que había estado en prisión. Después de unos meses, finalmente llamó e hizo una oferta para volver. Mientras que el salario de todos había aumentado porque habían acordado trabajar durante COVID, yo volvería al mismo salario de $9.34 por hora. Mi horario de trabajo también era menos flexible que antes. Mis compañeros de trabajo que estaban allí antes de mi encarcelamiento comenzaron a tratarme de manera diferente. Mi gerente constantemente vigilaba mis tobillos y la longitud de mis pantalones para ver si mi monitor era visible.

Eventualmente busqué empleo en otro lugar. Fue una lucha porque ya no podía trabajar en el sector financiero. Nadie confiaba en mí. Después de un período de encarcelamiento, tu mente y tu cuerpo comienzan a deteriorarse, por lo que trabajar en un almacén o en la manufactura no es razonable. Tu temperamento no está preparado y el cambio repentino de entorno es impactante. Una vez que me quitaron el monitor de tobillo, me preocupaba que mi oficial de libertad condicional viniera a verme en el trabajo, sin importar cuánto intentaran parecer tu amigo, todavía parecen oficiales de libertad condicional.

Hubo varios días en los que no estaba equipada con la fortaleza mental o emocional para salir de la esquina de mi cama en la esquina de mi habitación. Lo que pude hacer fue participar en el curso en línea de Inmates to Entrepreneurs (I2E), una organización sin fines de lucro que permite lo que su nombre sugiere. Pude escribir un plan de negocios para Queen Coffee Bean. Pude investigar más sobre el café y la industria cafetera. Pude crear un sitio web para vender los granos que estaba tostando. Me dio la oportunidad de compartir lo que amaba con una comunidad de personas que solo me conocían por la alegría que enviaba a su puerta. Gracias a las relaciones que construí a través de I2E y a los comentarios alentadores de los clientes, pude comenzar a reconstruir mi confianza. Escribo esto ahora mientras estoy sentada en mi próspera cafetería en High Point, Carolina del Norte, donde la gente se reúne para deliciosas bebidas, granos de café especiales y un ambiente inclusivo.

Cuando me despierto cada día, tengo otra oportunidad de vivir mi sueño. Sirvo café a personas que simpatizan con mi pasado y apoyan mi negocio, pero no me contratarían para trabajar en el suyo. Sin el espíritu empresarial, no estoy segura de dónde estaría. No he encontrado un lugar que me pagaría un salario digno, o una empresa con recursos disponibles para ciudadanos que regresan. Amo mi vida, y eso se debe en gran parte a mi oportunidad y disposición de trabajar por mí misma. Estoy aprendiendo mucho en mi viaje empresarial y me estoy convirtiendo en una mejor persona por ello. No puedo decir lo mismo si tuviera que vivir una vida según los estándares de personas que no tienen idea de lo que he experimentado. Estoy disfrutando mi viaje de reclusa a empresaria.

Claudia L. Shivers es la fundadora de Queen Coffee Bean en High Point, Carolina del Norte, y tanto graduada como miembro de la Junta Directiva de Inmates to Entrepreneurs. Es madre, defensora de la justicia social y escritora con The Winters Group.

Más opiniones imprescindibles:

Las opiniones expresadas en las piezas de opinión de Fortune.com son exclusivamente las de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones y creencias de Fortune.