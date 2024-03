La primera actualización de la aplicación deportiva de Apple añade soporte para la MLB y March Madness, pero tal vez no sea suficiente para convencer a la gente a usarla.

La aplicación Apple Sports ha estado disponible por un tiempo, y aunque la App Store ya está llena de aplicaciones que ofrecen funcionalidades similares, la naturaleza limpia y rápida de la aplicación tiene el potencial de convertirla en un imprescindible para los fanáticos de los deportes. Desafortunadamente, el lanzamiento inicial tuvo algunos problemas, pero una nueva actualización intenta rectificar al menos algunos de ellos.

La nueva actualización, la primera de la aplicación Sports, lleva el número de versión a 1.1 y agrega un par de nuevas opciones deportivas, así como un cambio que ahora ordena los puntajes finales por liga por primera vez. Esa limitación fue una queja del lanzamiento inicial que Apple ha corregido, pero todavía hay más que necesitan atención si la aplicación Sports quiere tener un lugar en todas las pantallas de inicio.

Junto con la nueva clasificación de puntajes, Apple ha agregado soporte para March Madness, así como para la MLB antes de la nueva temporada.

¡A jugar!

Notas de lanzamiento de Apple detallan exactamente lo que los usuarios de la aplicación Sports pueden esperar. La adición de la clasificación de puntajes finales basada en la liga se une a dos adiciones notables.

“¿Listo para March Madness? Sigue los Torneos de Baloncesto de la NCAA Masculina y Femenina para actualizaciones en tiempo real,” explica Apple, añadiendo “Comenzando con el Día de Apertura, adéntrate en esta temporada de MLB con actualizaciones jugada por jugada, probabilidades de apuestas, cuadros de puntuación y más para todos tus equipos favoritos.”

La aplicación se lanzó inicialmente el mes pasado y muestra información sobre una variedad de deportes incluyendo béisbol, fútbol, baloncesto y hockey sobre hielo con grandes ligas como la Premier League, NBA, MLS, y más incluidas. Las estadísticas incluyen alineaciones de equipos, puntajes, clasificaciones y próximos juegos, mientras que las probabilidades de apuestas también se muestran cuando son compatibles.

Esta nueva actualización es bienvenida, pero todavía hay áreas donde la aplicación flaquea. Afortunadamente, una molestia — el hecho de que las alineaciones de fútbol no se ordenaran correctamente — parece haber sido corregida aunque no se mencionó en las notas de lanzamiento. Eso sugiere que podría haber otras mejoras también, así que asegúrate de darle otra oportunidad a la aplicación si no cumplió tus expectativas anteriormente.

El lanzamiento de la aplicación Sports continuó el enfoque de Apple en contenido y servicios deportivos. La oferta del Pase de Temporada de la MLS le costó a Apple $2.5 mil millones por un contrato de diez años, mientras que la compañía también se asoció con contenido de la MLB. Hay rumores constantes de que Apple quiere firmar con otros deportes y ligas, con la Premier League y La Liga siendo solo dos ligas de fútbol que se han mencionado en el pasado. Hasta ahora, no ha habido indicios de que estos acuerdos sean probables, sin embargo.

Se pensaba también que Apple estaba interesado en llevar el NFL Sunday Ticket a la aplicación Apple TV antes de que la liga firmara un acuerdo exclusivo con YouTube.

En cuanto a la aplicación Sports, ahora está disponible para que todos la descarguen a través de la App Store. Es una aplicación gratuita, como cabría esperar, pero actualmente solo está disponible para iPhone. No hay versión de la aplicación para iPad o Mac, pero eso podría cambiar en el futuro. El próximo evento WWDC de Apple en junio podría darle a Apple la oportunidad de anunciar versiones de la aplicación Sports en otras plataformas en conjunto con la vista previa de macOS 15 e iPadOS 18, por ejemplo.

