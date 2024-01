La Policía Nacional inicia investigación penal sobre vigilancia de Bihus.Info.

La Policía Nacional de Ucrania ha iniciado una investigación criminal sobre la vigilancia de Bihus.Info en respuesta a una declaración de la periodista de investigación Maria Zemlianska, dijo Alisa Yurchenko, subdirectora de Bihus.Info, el 18 de enero.

Los periodistas esperan investigaciones adicionales, ya que otros miembros del equipo también han presentado declaraciones, dijo Yurchenko.

“La Policía Nacional ya ha abierto una investigación basada en la declaración de la periodista Maria Zemlianska, quien vivió en una de las casas de campo en el complejo vacacional, cuyo interior fue mostrado en los videos ‘filtrados’”, dijo a RFE/RL.

“Maria simplemente vivía allí, y no hizo nada malo.”

Yurchenko enfatizó que la aplicación de la ley no tiene reclamos contra el equipo con respecto al presunto consumo de drogas representado en las imágenes filtradas.

Los presentes en el complejo vacacional no están involucrados en los procedimientos penales llevados a cabo por el Servicio de Seguridad SBU de Ucrania, dijo ella.

La eliminación de registros de las cámaras estacionarias en el complejo vacacional fue iniciada por el SBU, ya que los periodistas no informaron de ningún delito a la agencia.

Los periodistas descubrieron que personas desconocidas habían alquilado las mismas habitaciones que ellos justo antes de su llegada al complejo vacacional.

Yurchenko dijo que cree que estas personas instalaron cámaras en las habitaciones, y como el SBU tomó el video de las cámaras de vigilancia estacionarias pertenecientes a las instalaciones vacacionales, pueden identificar a las personas desconocidas.

Bihus.Info cree que la vigilancia de los miembros del equipo fue ordenada por alguien del gobierno.

El 16 de enero, Narodna Pravda publicó un video que alegaba el consumo de drogas por parte de empleados de Bihus.Info.

El líder del proyecto, Denis Bihus, aclaró que eran contratistas, no periodistas, y fueron despedidos. Afirmó que todos los asociados con Bihus.Info se someterán a pruebas de drogas. Bihus ha afirmado que la vigilancia ha estado en marcha durante al menos un año.

Más tarde, la verificadora de hechos Olena Romaniuk señaló que la presunta editora en jefe de Narodna Pravda, Maria Shvetsova, podría ser incluso una persona generada por inteligencia artificial (IA).

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine