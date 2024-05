La NCAA y las principales conferencias universitarias podrían pagar $3 mil millones y compartir los ingresos con los atletas para resolver una demanda por prácticas monopolísticas.

La NCAA y las principales conferencias universitarias están considerando un posible acuerdo en una demanda por prácticas antimonopolio que podría costarles miles de millones en daños y obligar a las escuelas a compartir los ingresos relacionados con el deporte con sus atletas.

Pero incluso si los líderes del deporte universitario crean un nuevo modelo más profesional para el atletismo universitario, probablemente necesitarían ayuda del Congreso si los atletas no son clasificados como empleados.

Dos personas familiarizadas con las discusiones de conciliación relacionadas con House vs. la NCAA informaron a la AP el viernes que la asociación podría pagar $2.9 mil millones en daños durante 10 años para resolver la demanda colectiva, que está programada para ir a juicio en enero. Las escuelas en las conferencias Big Ten, Big 12, Atlantic Coast Conference y Southeastern Conference podrían tener que pagar alrededor de $30 millones al año, de los cuales unos $20 millones se destinarían anualmente a sus atletas.

Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque las negociaciones de conciliación no se hicieron públicas, y enfatizaron que un acuerdo aún está lejos de concretarse. Las condiciones de un acuerdo aún deben ser aprobadas por la junta de gobernadores de la NCAA y las juntas presidenciales de cada una de las cuatro conferencias.

Yahoo Sports y ESPN informaron por primera vez detalles del posible acuerdo de conciliación.

La jueza del Distrito de EE. UU. Claudia Wilken, que ya ha fallado en varios casos antimonopolio de alto perfil contra la NCAA en el Distrito Norte de California, ordenó a las partes intentar resolver el caso hace meses. Un plan más elaborado surgió de una reunión de funcionarios de la NCAA y las conferencias en Dallas la semana pasada.

Earlier this week, el Comisionado de la Big 12, Brett Yormark, se negó a discutir cualquier cosa relacionada con un posible acuerdo o la reunión en Dallas mientras hablaba con reporteros después de que las reuniones de su conferencia en Arizona concluyeran.

Hay un reconocimiento silencioso entre muchos administradores del deporte universitario de que un acuerdo de House es el mejor curso de acción. El caso, presentado por el ex nadador de Arizona State Grant House, sostiene que los atletas universitarios deberían recibir una parte de los miles de millones de dólares en tarifas de derechos de medios que van a las conferencias de poder y la NCAA, datando de 2016.

La NCAA enfrenta varios desafíos por prácticas antimonopolio en relación con la compensación y las reglas de transferencia, pero House se ha convertido en un catalizador para la acción.

En una presentación anterior, los abogados de la NCAA y las conferencias sostienen que los daños en House serán de $1.4 mil millones, aunque en casos antimonopolio exitosos los daños se triplican.

La NCAA y los líderes del deporte universitario han estado buscando ayuda del Congreso en forma de una ley federal para regular la compensación de NIL durante varios años, pero ha habido poco avance en ese frente.

Más recientemente, el énfasis del presidente de la NCAA, Charlie Baker, y otros ha cambiado a tratar de evitar que los atletas universitarios sean considerados empleados.

Incluso con un acuerdo en House y un plan de reparto de ingresos, la NCAA y las principales conferencias podrían seguir necesitando una ley federal o protección antimonopolio para evitar más desafíos.

Una demanda por prácticas antimonopolio separada en Pensilvania que trata sobre el estado de empleo también está activa.

“En términos de sus opciones legales, una es ir al Congreso, dos es reconocer a los atletas como empleados y entrar en acuerdos de negociación colectiva, la otra es tratar de operar de una manera que sea más defendible bajo la ley”, dijo el profesor de derecho deportivo de Tulane, Gabe Feldman. “La puerta todavía está abierta para reinventarse a fin de resistir la litigación o ganar más apoyo para la intervención del Congreso.”

Feldman dijo que una ley federal que niegue a los atletas universitarios el estado de empleo podría enfrentar un desafío judicial sin que la NCAA y las conferencias reciban una exención antimonopolio del Congreso.

“Es difícil pedir al Congreso que proteja algo que muchos ven como explotador”, dijo Feldman.

Un fallo reciente de un director regional de la Junta Nacional de Relaciones Laborales allanó el camino para que los miembros del equipo de baloncesto masculino de Dartmouth voten para unirse a un sindicato. La escuela está luchando contra esa decisión.

Algún tipo de acuerdo de reparto de ingresos o pagos sustancialmente aumentados a los atletas universitarios además de las becas parece inevitable.

Baker mismo propuso en diciembre crear un nuevo nivel de División I en el que las escuelas estarían obligadas a pagar al menos la mitad de sus atletas $30,000 al año en fondos fiduciarios. Baker también alentó a las escuelas a llevar las actividades de NIL para atletas internamente en lugar de permitirles trabajar únicamente con entidades externas.

La propuesta del proyecto D-I de Baker ha sido en su mayoría archivada, pero permitir, aunque no requerir, que las escuelas paguen a sus atletas parece más cerca que nunca de convertirse en una realidad.

Subscribe to the CFO Daily newsletter to keep up with the trends, issues, and executives shaping corporate finance. Sign up for free.