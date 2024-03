La MLB para visionOS es eliminada en el Día Inaugural – Seis Colores

No puedes cerrar la ventana principal, y eso no es lo peor.

Como es típico de uno de los mejores socios deportivos de Apple, Major League Baseball tenía una aplicación de demostración lista para visionOS para el lanzamiento de la nueva plataforma. Utilizaba la funcionalidad de realidad aumentada del dispositivo para mostrar una animación en 3D de Gameday en vivo simultáneamente con la reproducción de video de un juego de demostración, uno de los juegos de la Serie Mundial de 2023.

Aunque por lo demás la aplicación era bastante básica, era solo un pequeño adelanto que sugería que MLB estaría utilizando sus increíbles datos en el juego para crear algo nuevo e innovador para el Vision Pro.

Eso aún podría suceder, pero justo antes del Día de Apertura, la aplicación se actualizó para admitir juegos de béisbol reales y todo lo emocionante desapareció. Hoy la probé y me decepcionó profundamente, esencialmente es solo una interfaz para ver los juegos a través de MLB TV, y encima tiene algunos errores.

Acción inmersiva de Gameday.

No pude encontrar soporte para Gameday cuando usé la aplicación por primera vez, aunque más tarde, al reproducir un flujo archivado, encontré disponible Gameday, desde dentro de la reproducción de video, por lo que no puedes usarlo para un juego que no estés viendo en la aplicación. Y es inmersivo, por lo que no puedes minimizarlo y hacer algo más, lo cual probablemente también sea un error.

La aplicación también reproduce un solo video a la vez, incluso si hay varios juegos en curso simultáneamente, a pesar de que ver múltiples transmisiones de video a la vez es básicamente para lo que se hizo la realidad virtual.

Se pone peor. La ventana principal no está bien. Puedes hacerla muy pequeña empujándola muy lejos, lo cual no debería suceder. Su barra de control y caja de cierre están muy por debajo del contenido de la ventana principal. Además, controlar la ventana era difícil, tenía que acercarla mucho a mis ojos antes de poder controlarla adecuadamente mediante el seguimiento ocular.

Cuando reproduces un video de juego, la aplicación genera una segunda ventana, como hacen algunas aplicaciones de reproductores de video. Pero si cierras la ventana principal, toda la aplicación se cierra, por lo que la ventana de video desaparece. Eso no debería suceder. Y eso significa que para ver un juego, debes mantener esa ventana principal innecesaria todo el tiempo.

Claramente esta aplicación se lanzó a medias porque MLB de lo contrario no habría tenido algo listo para el Día de Apertura. ¡Al menos transmite los juegos! Pero eso es prácticamente todo. Queda mucho tiempo en la temporada, pero ahora mismo la aplicación de MLB es el equivalente tecnológico de ir 0 de 4 con tres ponches.

