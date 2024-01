La máxima corte de la ONU decidirá el viernes sobre su jurisdicción en un caso de Ucrania sobre la reclamación de genocidio de RusiaLa máxima corte de la ONU dictaminará el viernes sobre su jurisdicción en un caso de Ucrania sobre la reclamación de genocidio de Rusia

LA HAYA, Países Bajos (AP) — La Corte Suprema de las Naciones Unidas emitirá un fallo el viernes sobre si tiene jurisdicción en un caso presentado por Ucrania acusando a Rusia de violar el derecho internacional al utilizar una acusación falsa de genocidio como pretexto para su invasión de 2022.

Kyiv lanzó el caso en la Corte Internacional de Justicia días después del inicio de la guerra a gran escala en 2022, argumentando que Rusia infringió la Convención sobre el Genocidio de 1948 al afirmar erróneamente que Ucrania estaba cometiendo genocidio contra personas de habla rusa en el país.

Rusia ha desobedecido una orden de la corte con sede en La Haya de detener las hostilidades.

Moscú ignoró las audiencias sobre medidas provisionales en 2022, pero presentó una objeción a la jurisdicción de la corte. Durante las audiencias en 2023, los abogados de Rusia pidieron a la corte que desestimara la denuncia, calificando el caso legal como un “abuso del proceso”.

Ucrania no está afirmando que Rusia esté cometiendo genocidio, sino argumentando que la falsa acusación de genocidio es suficiente para violar el tratado de 1948. Kyiv dijo a los jueces que los países vecinos claramente tienen una disputa según lo definido por la convención.

La corte emitirá un fallo el miércoles sobre un caso separado entre Rusia y Ucrania. En una denuncia presentada en 2017, Kyiv afirma que Rusia comenzó a financiar a los rebeldes en el este de Ucrania en 2014 y ha discriminado a la comunidad multiétnica de Crimea después de su anexión a la región.

En ese caso, presentado bajo un tratado contra la discriminación y una convención de financiamiento del terrorismo, Ucrania pidió a la corte que ordenara a Moscú pagar reparaciones por ataques y crímenes en la región. Eso incluiría el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que fue derribado por los rebeldes respaldados por Rusia el 17 de julio de 2014, matando a los 298 pasajeros y tripulantes.

La Corte Internacional de Justicia captó la atención del mundo en las últimas semanas con un caso presentado por Sudáfrica acusando a Israel de cometer genocidio en Gaza. Los jueces emitieron medidas provisionales la semana pasada ordenando a Israel que haga todo lo posible para prevenir muertes, destrucción y cualquier acto de genocidio en el conflicto.

En una entrevista con The Associated Press la semana pasada, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, expresó preocupación de que la guerra en Ucrania fuera olvidada. “Creo que la gran diferencia de un año a otro es que este año, esto ya no es noticia en el mundo”, dijo.

Las últimas cifras de la ONU dicen que 10 millones de personas han sido desplazadas por la guerra en Ucrania, con más de 10,000 personas muertas y otras 19,000 heridas.