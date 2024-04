La junta de Myanmar recaptura ciudad que era una ganancia significativa para los rebeldes.

La junta de Myanmar ha recapturado la ciudad de Myawaddy, un importante centro comercial en la frontera con Tailandia, revirtiendo una victoria clave para los soldados de la resistencia que la tomaron hace casi dos semanas y luego se vieron obligados a retirarse, dijo un portavoz de la unión rebelde Karen National Union el miércoles.

La toma de Myawaddy por parte de las tropas de la junta siguió a la deserción de una milicia local bien armada conocida como la Fuerza de la Guardia Fronteriza, que brevemente cambió de bando y se unió a los rebeldes étnicos Karen y a las fuerzas pro democráticas aliadas en la toma de la ciudad el 11 de abril.

Después de reunirse nuevamente con la junta, la milicia ayudó el martes a liberar a los soldados atrapados del régimen y a retomar la base de su batallón en el borde de la ciudad, donde izaron la bandera nacional de Myanmar, dijo Padoh Saw Taw Nee, portavoz de la Karen National Union, un cuerpo de liderazgo político.

“Dada esta situación crítica y para evitar caer en la trampa del enemigo, debemos retirar temporalmente nuestras fuerzas conjuntas del Ejército de Liberación Nacional Karen de Myawaddy”, dijo el Sr. Saw Taw Nee en una entrevista.

La toma de la ciudad por parte de las fuerzas de resistencia había sido la victoria más significativa de los rebeldes hasta la fecha, ya que una amplia alianza de grupos étnicos armados y combatientes pro democráticos han luchado para expulsar a los generales de alto rango que tomaron el poder en un golpe de estado en 2021.

En los últimos meses, las fuerzas de resistencia han tomado docenas de ciudades y puestos militares en las regiones fronterizas de Myanmar.

Pero Myawaddy, al otro lado del río Moei de la ciudad tailandesa de Mae Sot, era un premio especialmente grande, dado su papel como centro de importaciones y exportaciones, con un comercio de $1 mil millones el año pasado.

El régimen buscó recuperar Myawaddy enviando un convoy con refuerzos desde bases militares a menos de tres horas de distancia.

Pero enfrentándose a emboscadas y ataques frecuentes de los combatientes guerrilleros a lo largo de la carretera, el convoy aún no había llegado a Myawaddy 12 días después, dijo el Sr. Saw Taw Nee.

Dijo que las tropas rebeldes retiradas de Myawaddy se unirían a la batalla contra las fuerzas de la junta a lo largo de la carretera.

El portavoz del régimen, el Gral. Zaw Min Tun, no respondió a las repetidas llamadas de The New York Times.

Mientras la resistencia mantenía el control de Myawaddy, el ejército bombardeó objetivos civiles en la ciudad, incluyendo carreteras y una estación de autobuses, matando al menos a siete personas e hiriendo a 30, dijo Ko Zack, líder de un equipo de ambulancias.

Durante décadas, grupos armados étnicos lucharon por la autonomía de sus regiones individuales. Pero desde el golpe de estado, muchos de los grupos se han unido con el objetivo de expulsar a la junta y reemplazar su liderazgo con una democracia federal.

“Nuestra misión se extiende más allá de los límites de Myawaddy”, dijo el Sr. Saw Taw Nee. “Nuestro objetivo no es solo un cambio de régimen para reemplazar a los actuales gobernantes del país. Apuntamos a un cambio sistémico, transformando todos los sistemas corruptos dentro de la nación.”