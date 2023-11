La inacción del Congreso limita la ayuda de EE. UU. a Ucrania — Casa Blanca

Estados Unidos ha comenzado a enviar paquetes de ayuda militar más pequeños a Ucrania para estirar la retirada restante mientras el Congreso de Estados Unidos está en proceso de deliberar si aprueba el fondo conjunto de ayuda de $106 mil millones para Ucrania e Israel, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, el 3 de noviembre.

También explicó que la intención de Washington es mantener su capacidad de apoyar a Ucrania durante el mayor tiempo posible mientras el Congreso discute nuevas disposiciones de ayuda.

El 3 de noviembre, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por valor de $425 millones.

El 20 de octubre, la Casa Blanca solicitó al Congreso casi $106 mil millones para Ucrania, Israel y otras áreas prioritarias.

El 2 de noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley separado de $14,3 mil millones en ayuda militar para Israel, que no incluía ayuda para Ucrania. El nuevo presidente de la Cámara, Mike Johnson, afirmó anteriormente que los paquetes de ayuda para Israel y Ucrania deberían considerarse por separado, no juntos como propuso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El Senado podría rechazar el proyecto de ley aprobado por la Cámara y desarrollar su propio proyecto de ley bipartidista en su lugar, dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer.

El 31 de octubre, la Casa Blanca dijo que Biden vetaría el proyecto de ley propuesto por los republicanos de la Cámara para proporcionar asistencia solo a Israel.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine.