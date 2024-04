La guerra en Gaza continúa mientras Israel considera opciones de respuesta ante Irán

La guerra en Gaza continúa mientras Israel evalúa opciones de respuesta a Irán – CBS News

Funcionarios israelíes siguen considerando cómo responder al reciente ataque con drones y misiles de Irán. Pero la guerra en Gaza sigue en curso, y la ONU dice que se necesita desesperadamente más ayuda para los palestinos en el territorio. Debora Patta informa.

