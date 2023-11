La final de la Copa Davis 2023: Novak Djokovic sella la victoria de Serbia sobre Gran Bretaña.

Novak Djokovic told a group of British fans to “shut up” as they tried to drown out his interview with musical instruments after their team were knocked out of the Davis Cup by Serbia.

Gran Bretaña perdió los cuartos de final 2-0 ya que Cameron Norrie no pudo infligir una rara derrota al número uno del mundo.

“Deberían aprender a mostrar algo de respeto”, dijo Djokovic a los fanáticos.

Jack Draper fue derrotado 7-6 (7-2) 7-6 (8-6) por Miomir Kecmanovic en el partido de apertura de la eliminatoria al mejor de tres.

Eso significó que Norrie tenía que vencer al campeón de Grand Slam, Djokovic, por primera vez en su carrera.

Pero Djokovic mostró su clase mientras se dirigía a una victoria por 6-4 6-4 y preparaba a Serbia para una semifinal contra Italia el sábado.

Después de una actuación tranquila y sin drama, Djokovic tuvo un intercambio agrio antes de su entrevista en la cancha, desafiando al pequeño número de fanáticos británicos que actúan como la banda del equipo.

Celebró al final del primer set lanzando un beso a un seguidor británico que lo abucheaba y también se llevó la mano a la oreja en su dirección al final del partido.

“Es normal que a veces los fans cruzen la línea y en el calor del momento también reacciones, y de alguna manera muestres que no permites este tipo de comportamiento”, dijo Djokovic.

“Pueden hacer lo que quieran, pero voy a responder a eso. Eso es lo que pasó.”

“Estaba tratando de hablar y ellos intencionalmente comenzaron a tocar los tambores para que no hable y trataron de molestarme durante todo el partido.”

Gran Bretaña, que ganó la Copa Davis por última vez en 2015, no calificará automáticamente para la etapa de eliminación de 2024 después de su eliminación en cuartos de final en Málaga.

A menos que reciban una invitación para los Cuartos de Final, el equipo de Leon Smith tendrá que negociar el mismo camino que este año: una eliminatoria de clasificación a principios del próximo año, seguida por la etapa de grupos.

Se reduce el languidecimiento de Djokovic.

A pesar de estar en el ocaso de su carrera, el poder de Djokovic, de 36 años, muestra poco signo de debilidad.

En otra temporada extraordinaria, Djokovic ha ganado títulos en el Abierto de Australia, Roland Garros y el US Open, con su única derrota en un Grand Slam ante Carlos Alcaraz de España en la final de Wimbledon.

El domingo, subrayó aún más su superioridad con un séptimo título en las Finales de la ATP en Turín.

Ahora su objetivo es coronar un año espectacular, incluso para sus estándares, añadiendo la Copa Davis a su envidiable colección de trofeos.

La supremacía de Djokovic esta temporada, y la brecha entre él y la mayoría de sus rivales, se enfatizó aún más por una actuación dominante contra Norrie.

Norrie ha sido una figura dentro de los 20 mejores del mundo durante tres temporadas consecutivas, pero le faltó la calidad necesaria para dañar realmente a Djokovic.

Djokovic aprovechó dos de sus 12 oportunidades de quiebre, mientras Norrie solo pudo ganar ocho puntos con el saque del serbio.

Serbia se enfrentará a Italia después de que el número cuatro del mundo, Jannik Sinner, los inspirara a la victoria sobre los Países Bajos el jueves.

Draper superado en momentos decisivos en la aperturaJack Draper, quien fue consolado por el capitán británico Leon Smith después de su derrota, estaba jugando solo su segundo partido por la nación

Considerado una de las estrellas ascendentes del Tour de la ATP, Draper todavía es un novato en términos de Copa Davis.

Pero el zurdo de 21 años había sido impulsado a la situación presurizada de saber que probablemente tendría que ganar su partido individual si Gran Bretaña iba a avanzar, a excepción de que Norrie infligiera la primera derrota en individuales de la Copa Davis en 12 años a Djokovic.

Después de las lesiones de Dan Evans y Andy Murray, Draper era la elección natural para abrir la eliminatoria contra Serbia, a pesar de que solo hizo su debut en la competencia en la etapa de grupos de septiembre.

Poseyendo un saque atronador y un sólido revés desde la línea de base, Draper está clasificado 60º en el mundo después de un buen momento en las últimas semanas.

Las lesiones arruinaron sus primeros ocho meses de la temporada, pero una racha de 17 victorias en sus 21 partidos anteriores antes de la eliminatoria de la Copa Davis lo dejó sintiéndose seguro en su cuerpo y mente.

Hubo poca diferencia entre Draper y Kecmanovic, clasificado 55º, pero fue el serbio quien ejecutó mejor en los momentos cruciales.

Dos dobles faltas de Draper en el desempate del primer set, para 2-0 y 5-2 respectivamente, resultaron particularmente costosas.

“Es difícil saber que Cam tiene que ir a jugar con Djokovic después, y que aparentemente es un partido que debo ganar”, dijo Draper.

“Apoyo a Cam, pero definitivamente es un desafío difícil salir sabiendo que hay mucha más presión sobre mí para ganar el partido.

“Ese es el tipo de presión que si quiero ser un jugador de élite, tengo que sobrellevar y rendir bajo ella. Es difícil no obtener la victoria hoy.”