La espada de doble filo de la derogación de la prohibición en Níger.

El reciente levantamiento de la prohibición de tráfico de personas de Níger ha sido recibido con agrado por muchos en Agadez, una ciudad en el límite del Sahara, que en su momento era un punto de tránsito muy activo para los migrantes que se dirigían hacia el norte de África y Europa.

“La ley fue revocada un viernes, y el domingo vi vehículos 4×4 en Agadez preparándose para reanudar sus viajes”, dijo Chehou Azizou a la BBC. Azizou es el fundador de Alarme Phone Sahara, una organización que ayuda a traer a los migrantes varados en el desierto de vuelta a la seguridad.

La ley se introdujo en 2015, respaldada por la Unión Europea, durante un período de alto flujo migratorio hacia Europa.

En ese momento, la ONU estimó que al menos 4,000 migrantes viajaban a través de Agadez cada semana sin documentos de viaje.

Sin embargo, la gente de la ciudad siempre sintió que era injustamente discriminada, ya que, aunque los migrantes podrían haber recorrido todo Níger para llegar a Agadez, solo parecían ser perseguidos sus residentes.

“Esta ley siempre nos hacía sentir incómodos. Cuando un migrante llegaba a Agadez, como local no podía darles la bienvenida ni acogerlos. Si los llevaba en autobús para llevarlos a otro lugar, podía ser procesado”, dijo el concejal local Mohamed Agali Zodi a la BBC.

“Las personas que cocinaban comida para migrantes fueron castigadas, los conductores de autobuses dentro y fuera de la ciudad también fueron castigados, las personas que alojaban a migrantes fueron castigadas.

“La gente de Agadez estaba muy contenta cuando se revocó la ley”.

Uno de los propósitos declarados de la ley era garantizar la seguridad de los migrantes y reducir el número de muertes en el desierto. Pero los habitantes de Agadez y los especialistas en migración dicen que tuvo consecuencias no intencionadas.

“Cuando la UE y el gobierno anterior dijeron que la ley era para la protección de los migrantes, nos reímos amargamente”, dijo el Sr. Azizou.

“Porque al imponer un control riguroso de las rutas de migración, los migrantes tenían que evitar a las autoridades y eso llevó a muchas muertes y desapariciones en el desierto. Miles de personas han perdido la vida debido a esta ley”.

El investigador y analista de políticas de migración con sede en Berlín, Alia Fakhry, está de acuerdo.

“Los traficantes de personas y los migrantes estaban tomando rutas secundarias, más largas y más riesgosas a través del desierto para cruzar fronteras y evitar patrullas policiales”, dijo a la BBC.

Níger está atravesando un período de cambio intenso. Mohamed Bazoum fue derrocado como presidente por su propia guardia militar en julio.

La junta que tomó el poder lo acusó de anteponer los intereses de potencias extranjeras, incluida Francia y la UE, a los de Níger. Desde el golpe, ha expulsado a las tropas francesas y ha impuesto políticas que dice que buscan restaurar la soberanía del país.

Sin embargo, la UE afirma que la revocación de la ley contra el tráfico ilegal en noviembre podría causar más muertes en el desierto ya que cree que más personas optarán por emprender el peligroso viaje hacia el norte.

La Sra. Fakhry dice que es demasiado pronto para evaluar cuál será el impacto. Antes de la introducción de la ley en 2015, los militares y los traficantes solían trabajar en estrecha colaboración.

“Podríamos decir que el contrabando de migrantes hasta 2015 estaba respaldado por el estado. O al menos estaba parcialmente controlado por actores militares y generaba ingresos para estas personas. Así que existe la posibilidad de que la junta ahora quiera volver a esta situación previa a 2015”.

“Si abren corredores centrales para los traficantes de personas para llevar a la gente a través de las fronteras y proporcionar escoltas militares, podrían hacer que parte del viaje sea más seguro”, dice la Sra. Fakhry.

Pero sería difícil atribuir la derogación de la prohibición con cualquier posible afluencia de migrantes, ya que entran en juego varios factores.

“En primer lugar, ¿cuál es la situación en su país de origen? ¿Hay conflicto? ¿Cuál es la situación económica, política y el nivel de libertad individual? ¿Sienten que tienen oportunidades para ellos y sus familias? Las respuestas a estas preguntas juegan un gran papel en la decisión de migrar”, dice la investigadora.

También, los migrantes que transitan por Níger no necesariamente van a Europa, y muchos eligen establecerse en países del norte de África, dice.

“El hecho de que la ley haya sido revocada por la junta en Níger no tendrá necesariamente una relación directa con el proceso de toma de decisiones que los migrantes atraviesan”.

Alagie Sanneh de Gambia dice que independientemente de la ley, el viaje por el desierto es peligroso, pero eso no lo detendrá.

Alagie Sanneh, un ciudadano de Gambia en Agadez, está indeciso sobre lo que piensa acerca de la derogación de la ley.

El joven de 29 años ya conoce los horrores del viaje por el desierto, ya que hizo el viaje una vez en 2014, antes de que se impusiera la prohibición de tráfico ilegal.

Ahora está en Agadez después de cruzar finalmente el Mediterráneo y llegar a Austria, de donde fue deportado a Gambia.

“Conozco los caminos del desierto, caminé durante cuatro a seis días en el desierto camino a Libia. Es muy peligroso porque algunos de los conductores que llevaban migrantes conducen rápido. No les importa la vida de la gente. Algunos de los autos sufren accidentes, matando a todos los que están dentro.

“En este desierto puedes perder la vida en cualquier momento”.

Ahora está en la ciudad con la esperanza de reunir los estimados $600 que necesita para hacer el viaje a Túnez.

Ya sea que la ley esté en vigor o no, los que como el Sr. Sanneh dicen que seguirán buscando una vida mejor.

“Algún día quiero casarme y tener hijos. Y me aseguraré de que mis hijos estén orgullosos de mí, de lo que he hecho por ellos. Por eso dejé mi país. Aunque fui deportado, no podía quedarme allí”.

Explica que no tiene educación formal y trabajaba como conductor.

“En casa pasé dos o tres meses, incluso un año entero, sin trabajo”.

“No es fácil, por eso estoy tratando de llegar a Europa. Es doloroso. No quiero que mis hijos sufran como yo. Quiero hacerles la vida mejor a mis hijos”.