La Edición Definitiva de GTA: San Andreas podría haber encontrado su hogar perfecto en el iPhone 15 Pro Max – y cualquier persona con una suscripción a Netflix puede probarlo ahora mismo de forma gratuita.

No es ningún secreto que Grand Theft Auto: Trilogy – Definitive Edition tuvo un lanzamiento muy pobre en noviembre de 2021. Con una serie de errores, mal rendimiento y cambios impopulares hechos en letreros del juego, visuales y más, fue uno de los lanzamientos más controvertidos que RockStar ha entregado. Ahora que toda la trilogía está disponible en iPhone a través de Netflix, es afortunadamente una experiencia significativamente mejor.

Si estás buscando una forma fácil de jugar uno de los títulos de sandbox más aclamados de todos los tiempos, ahora puedes obtenerlo gratis en forma de este nuevo puerto móvil con tu cuenta existente de Netflix, siempre y cuando tengas un iPhone XS o posterior, o un iPad 8 o posterior. Esta es una amplia gama de dispositivos compatibles, que suman más de 30 en total.

(Crédito de la imagen: RockStar)

Si de alguna manera nunca lo has jugado, Grand Theft Auto: San Andreas es un juego de acción de mundo abierto en el que juegas como CJ, que regresa a su antiguo hogar después de que su madre ha sido asesinada. Pronto queda atrapado en un ciclo de violencia de pandillas, coerción y chantaje, mientras intenta averiguar por qué su hogar está siendo tomado por otra pandilla. Es absorbente, icónico y increíblemente divertido. La llegada del juego a Netflix Games es una gran victoria para el servicio y otra razón para mantener viva tu suscripción de transmisión. Nos imaginamos que los ejecutivos de Apple Arcade se están lamentando por no haber obtenido esta colección.

¿Impulsado por Netflix?

(Crédito de la imagen: RockStar)

Netflix, a través de excelentes títulos como Death’s Door, Before Your Eyes, Dead Cells y más, se ha convertido sorprendentemente bueno para los juegos. Si tienes una cuenta de algún tipo, puedes jugar toda la biblioteca sin anuncios.

Lo que hace esto particularmente bueno para la trilogía GTA es que, a diferencia de intentar jugar las versiones de consola a través de Xbox Game Pass Mobile o PS Remote Play, puedes descargar completamente el juego y jugarlo sin conexión. Si tienes un largo vuelo por delante, o, en mi caso, una mala conexión a internet, no hay de qué preocuparse. Inícialo y pierdete en San Andreas.

Un estilo diferente

La Definitive Edition luce un poco diferente del original de PS2, con un estilo de arte más caricaturesco y vibrante. La Definitive Edition también es mucho más clara, con colores menos opacos y una distancia de renderizado mayor. No hay opción en ninguno de los tres juegos para cambiar entre estilos gráficos, pero la Definitive Edition se ve bastante genial en iPhone, sintiéndose aún como un título más antiguo en alcance y mecánicas pero más moderno en presentación. Es nostálgico sin ser tedioso.

En cuanto a la configuración gráfica, no hay muchas opciones, con la posibilidad de desactivar algunas características como el glare y el bloom, pero la adición más interesante es un deslizador de resolución. Si lo bajas, el juego se ve menos texturizado y nítido, mientras que si lo subes, todo se ve nítido y fresco. Esta es una gran adición, especialmente para dispositivos más antiguos, aunque hubiera apreciado algunas opciones gráficas más específicas. Mi iPhone 15 Pro Max no vio mucha diferencia de rendimiento entre estos modos, manteniendo una tasa de fotogramas estable, pero los propietarios de modelos más antiguos notarán cierta desaceleración a resoluciones más altas, por lo que ese deslizador es útil.

En movimiento

Grand Theft Auto: San Andreas Definitive Edition funciona maravillosamente en mi iPhone 15 Pro Max, actualmente el mejor iPhone, en la resolución más alta. La jugabilidad es súper suave incluso en los momentos más caóticos de San Andreas y se ve bastante genial también. El sonido es un poco metálico en mis AirPods, especialmente cuando se dispara un arma o chocas contra una pared, pero esto parece ser más una limitación del juego en sí que del puerto. La banda sonora de San Andreas es genial, pero los efectos de sonido reales pueden ser un poco insuficientes.

(Crédito de la imagen: RockStar)

Afortunadamente, el juego logra funcionar bastante bien incluso usando controles táctiles, por lo que nunca se siente demasiado engorroso. La disposición de los botones está bien organizada y no ocupa demasiado espacio en la pantalla, lo que te permite alejarte a gran velocidad o eliminar enemigos. Funciona nativamente con los mejores controles de juego y juega aún mejor aquí que con el tacto, lo cual es admitidamente no es una barra alta.

Grand Theft Auto: San Andreas es uno de los juegos de sandbox más populares del mundo por una razón. Se ve genial, la historia es intrigante y la jugabilidad es aún mejor. No he vuelto a San Andreas desde hace unos años, principalmente debido a las comodidades de los nuevos juegos como su fidelidad gráfica y facilidad de acceso, pero, recostado en el sofá con mi iPhone, he encontrado la excusa perfecta para regresar al barrio.

More from iMore