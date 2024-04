La disputa entre Sharon Osbourne y Amanda Holden según Simon Cowell.

A principios de este mes, Osbourne, de 71 años, respondió en X, anteriormente Twitter, a un artículo del Daily Mail en el que Holden parecía hacer referencia a sus comentarios en Celebrity Big Brother sobre Cowell siendo alguien que “no sabe cómo mantener amigos”.

El programa de ITV fue relanzado este año y Osbourne apareció junto a Louis Walsh.

Holden, de 53 años, quien forma parte del panel de jueces de Britain’s Got Talent que regresó a la pantalla el sábado por la noche, se cita diciendo que “odiaba ver a ciertas personas en un reality show atacando a Simon” y afirmó que él ayudó en sus carreras.

Simon Cowell comparte sus pensamientos sobre la disputa entre Sharon Osbourne y Amanda Holden



Hablando con The Mirror, Cowell dijo: “Si pones a Sharon y Louis en la casa, para eso los contratas, van a ser controvertidos.

“Sigo considerando a Sharon y Louis buenos amigos, podríamos recoger el teléfono y hablar mañana.

“Creo que probablemente una de las cosas de las que están molestos es porque nunca pueden comunicarse conmigo.

“Amanda es una gran amiga, pero realmente creo que Sharon y Louis también son grandes amigos.

“No tengo teléfono, pero por lo que escuché, lo que dijeron sobre mí fue bastante divertido.

“Y probablemente llame a ambos en la próxima semana porque no he hablado con ellos por un tiempo y parece que debería hacerlo”.

En su publicación, Osbourne escribió que Holden no conocía su “historia en la industria musical, mis logros, los artistas con los que he trabajado, los programas que he producido y mi fama mundial”.

La exmanager de The Smashing Pumpkins y Motorhead agregó que “la marca de Sharon Osbourne es conocida en todo el mundo” y que ha sido “bendecida con un estilo de vida increíble durante toda mi vida”, señalando sus hogares en los EE. UU. y el Reino Unido.

En el artículo del periódico, Holden se cita diciendo: “Odiaba ver a ciertas personas en un reality show atacando a Simon – él es la persona que les ha dado todas las oportunidades, les ha dado mucho dinero y un estilo de vida que probablemente no habrían tenido”.

“Es amargo y patético. Era como Cenicienta con sus dos hermanas al fondo – solo cortante, cortante, cortante”.

Durante la estancia de Osbourne en el reality show de ITV como una huésped famosa, ella y el mánager de talentos irlandés Walsh, de 71 años, hicieron varios comentarios sobre rostros famosos incluyendo a Cowell.

Refiriéndose a Cowell, el exjuez de X Factor Walsh dijo: “No he hablado con él en absoluto, nada, cero”.

Osbourne dijo: “Pero eso es Simon. Él te corta. Él no sabe cómo mantener amigos.”