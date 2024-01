La Corte de la ONU ordena a Israel prevenir el genocidio, pero no exige detener la guerraLa Corte de la ONU ordena a Israel prevenir el genocidio, pero no demanda detener la guerra

El Tribunal Superior de las Naciones Unidas dijo el viernes que Israel debe tomar medidas para prevenir actos de genocidio por parte de sus fuerzas en la Franja de Gaza, lo que se suma a la presión internacional sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu para reducir las muertes y la destrucción en el Golpe. Pero el tribunal no se pronunció sobre si Israel estaba cometiendo genocidio, y no pidió a Israel que detuviera su campaña militar para aplastar a Hamas, como solicitó Sudáfrica, que presentó el caso. A pesar de que el veredicto tenía elementos que cada lado podía apoyar, el tribunal permitió que el caso de acusación de genocidio contra Israel continuara, lo que probablemente mantendrá al país bajo escrutinio internacional durante años.

“El tribunal es muy consciente de la magnitud de la tragedia humana que se está desarrollando en la región y está profundamente preocupado por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano”, dijo Joan E. Donoghue, presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al anunciar el fallo provisional. La decisión también ordenó la entrega de más ayuda humanitaria a los palestinos y pidió la liberación de los rehenes retenidos por grupos armados en Gaza.

Los sudafricanos que argumentaron el caso este mes han equitado la opresión que enfrentaron bajo el apartheid con la situación de los palestinos. La acusación de genocidio es muy sensible para Israel, que fue fundada en 1948 después del Holocausto. Sin embargo, muchos israelíes argumentan que es Hamas quien debería enfrentar cargos de genocidio después de su ataque del 7 de octubre, cuando murieron unas 1200 personas en Israel y alrededor de 240 fueron hechas prisioneras, según funcionarios israelíes.

“La noción misma de que Israel está perpetrando genocidio no solo es falsa, sino escandalosa, y la disposición del tribunal de discutirlo es una vergüenza que durará generaciones”, dijo el Sr. Netanyahu en un comunicado el viernes. Para muchos palestinos, la decisión del tribunal fue un raro momento de rendición de cuentas para Israel, cuya campaña ha sido defendida por Estados Unidos y otros aliados cercanos.

Más de 25,000 personas en Gaza han muerto desde que comenzó la ofensiva de Israel, casi 2 millones han sido desplazadas y la mitad de la población corre riesgo de morir de hambre, según las autoridades sanitarias y las Naciones Unidas del territorio.

“Ahora es evidente que los estados tienen obligaciones legales claras de detener la guerra genocida de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y asegurarse de que no sean cómplices”, dijo Riad Malki, el Ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, quien administra en parte Cisjordania, ocupada por Israel.

Husam Zomlot, embajador palestino en Gran Bretaña, dijo que la decisión debería obligar a Estados Unidos y a sus aliados a controlar la milicia israelí. “Durante 75 años, Israel ha estado cometiendo asesinatos impunemente”, dijo el Sr. Zomlot en una entrevista. “Pero no va a cometer genocidio impunemente”. Sin embargo, algunos palestinos expresaron una gran decepción de que el tribunal no haya ordenado a Israel detener su ofensiva militar. “Volvió a fallar a los palestinos”, escribió Hind Khoudary, una periodista en Gaza, en las redes sociales.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que la decisión era “consistente con nuestra opinión de que Israel tiene derecho a tomar medidas para garantizar que los ataques terroristas del 7 de octubre no se repitan, de acuerdo con el derecho internacional”. La administración de Biden ha respaldado firmemente el derecho de Israel a defenderse de Hamas, mientras insta a hacer más para proteger a los civiles.

“Seguimos creyendo que las acusaciones de genocidio no tienen fundamento”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado, “y señalamos que el tribunal no llegó a una conclusión sobre el genocidio ni pidió un alto el fuego en su fallo y que pidió la liberación incondicional e inmediata de todos los rehenes retenidos por Hamas”. Aunque el fallo se considera legalmente vinculante, el tribunal no tiene un medio para hacer cumplir su fallo, pero ordenó a Israel que informe sobre su progreso en un mes.

El tribunal, establecido por la carta fundacional de las Naciones Unidas en 1945, fue creado para resolver disputas entre los estados miembros. También conocido como el Tribunal Mundial, generalmente cuenta con un panel de 15 jueces que son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad.

En este caso, Israel y Sudáfrica nombraron cada uno un juez adicional para sentarse en el banquillo en su nombre. En una sala de audiencias llena a principios de este mes, los abogados de Sudáfrica argumentaron que Israel había querido “crear condiciones de muerte” en Gaza y urgieron a los jueces a suspender de inmediato la campaña militar de Israel.

Israel argumentó que ha tomado medidas para proteger a los civiles advirtiéndoles que evacuen el norte de Gaza antes de invadir y reanudando la entrega de alimentos y combustible a la enclave. Israel dijo que Hamas era el responsable de poner en riesgo a los habitantes de Gaza, asegurando que el grupo esconde a sus luchadores y armas en túneles, escuelas y hospitales. Además, dijo que las declaraciones de varios de sus ministros de gobierno, que Sudáfrica había citado como evidencia de la intención genocida, habían sido sacadas de contexto o hechas por funcionarios sin poder ejecutivo sobre el ejército.

En su fallo provisional de 29 páginas, el tribunal dijo que Israel debe “tomar todas las medidas en su poder” para prevenir violaciones de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948.

En particular, dijo que Israel no debe tomar ciertas acciones con la intención de destruir, total o parcialmente, a los palestinos como grupo, incluyendo matarlos; causarles un “daño corporal o mental grave”; infligir deliberadamente en ellos “condiciones de vida” calculadas para provocar su “destrucción física en todo o en parte”; o imponer medidas para prevenir nacimientos.

El tribunal también dijo que Israel debe prevenir y castigar el “incitamiento directo y público a cometer genocidio” y permitir más ayuda urgentemente necesaria en Gaza. El Sr. Netanyahu señaló que el tribunal no ordenó a Israel que ponga fin a su ofensiva militar, la cual ha dicho que continuará hasta desmantelar a Hamas y liberar los rehenes restantes, que superan los 100.

“Como cualquier estado, Israel tiene el derecho básico de la autodefensa”, dijo el Sr. Netanyahu. “El tribunal rechazó con razón la demanda vergonzosa de anular ese derecho”. Raz Nizri, ex fiscal adjunto general de Israel, dijo que Israel ya estaba tomando la mayor parte de las acciones que el tribunal ordenó, como garantizar el flujo de ayuda humanitaria en Gaza y castigar las declaraciones que pueden incitar al genocidio. “Y no hubo una orden de detener el combate”, dijo. “Es extremadamente importante que no se haya emitido tal orden”.

Pero algunos palestinos dijeron que el fallo podría aumentar la presión sobre Israel para reducir su ofensiva militar. “Es imposible implementar las decisiones del C.I.J. sin un alto al fuego inmediato y permanente”, dijo Mustafa Barghouti, un político opositor palestino con sede en Ramallah, en Cisjordania. Él y otros dijeron que el fallo fue un raro ejemplo de Israel siendo responsabilizado a nivel mundial después de haber estado protegido del escrutinio en la ONU por Estados Unidos y otros poderosos aliados.

“El problema durante los últimos 112 días es que Israel ha estado operando con impunidad completa”, dijo Diana Buttu, abogada palestina-canadiense y ex asesora del equipo negociador de la Organización para la Liberación de Palestina. “Ahora hay un alejamiento de esa impunidad, porque ahora hay un tribunal que dice que hay un riesgo plausible de un genocidio inminente”.

Sudáfrica también recibió con agrado el fallo, con miembros del partido gobernante del país, el Congreso Nacional Africano, coreando “¡Libre! ¡Palestina!” en Johannesburgo, cuando se anunció el fallo. El fallo fue “una victoria decisiva para el estado de derecho internacional y un hito significativo en la búsqueda de justicia para el pueblo palestino”, dijo Sudáfrica en un comunicado.

La información han sido reportada por Edward Wong, John Eligon e Isabel Kershner.