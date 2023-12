La Copa del Mundo 2034 en Arabia Saudita: El ministro de Deportes defiende el derecho del estado a ser el anfitrión.

El ministro de deportes de Arabia Saudita dice que las afirmaciones de ‘sportwashing’ contra el país son “muy superficiales”, mientras defiende su derecho a ser anfitrión de la Copa del Mundo de fútbol masculino. Hablando a la BBC en Jeddah, el príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal dijo: “Mucha gente que nos acusa de eso no ha estado en Arabia Saudita, o no ha visto lo que estamos haciendo”.

Los críticos dicen que el gasto sin precedentes en deporte se ha utilizado para mejorar la reputación del reino productor de petróleo sobre su historial de derechos humanos y su impacto ambiental. Pero el gobierno saudí insiste en que la inversión está impulsando la economía, abriéndola al turismo e inspirando a la gente a ser más activa. En su primera entrevista desde que se supo que el país estaba solicitando sin oposición albergar la Copa del Mundo de 2034, el ministro: Dijo que Arabia Saudita estaba “estudiando la posibilidad” de organizar el torneo en verano, a pesar del calor extremo del reino. Apoyó el proceso de la FIFA que llevó a que la candidatura de la Copa del Mundo de Arabia Saudita surgiera sin desafíos, negando “cualquier falta de transparencia”. Defender el gasto de verano de la Liga Profesional Saudí de £750 millones, argumentando que “nadie cuestionó [a la Premier League] cuando lo hicieron” y que estaba “seguro de que el próximo año tendremos más asistencia” después de multitudes pequeñas en algunos juegos Prometí que la controversia sobre el trato de Qatar a los trabajadores migrantes antes de la Copa del Mundo de 2022 “no se va a repetir”. Insistió en que “todos son bienvenidos” al evento, a pesar de las preocupaciones de algunos aficionados sobre un país donde la homosexualidad es ilegal y los derechos de las mujeres están restringidos.

¿Un anfitrión adecuado?

Arabia Saudita ha invertido alrededor de £5 mil millones en deportes desde 2021, cuando el príncipe heredero del país lo convirtió en una parte clave de su estrategia para diversificar la economía, con una serie de eventos deportivos importantes llevados al reino, incluyendo boxeo de alto perfil y Fórmula 1. El Fondo de Inversión Pública del país también ha lanzado la serie de golf LIV independiente, ha tomado el control de cuatro clubes de la Liga Profesional Saudí y ha comprado el Newcastle United. Pero los activistas afirman que esta vasta inversión estatal en el deporte se está utilizando para distraer de problemas de larga duración, como el historial de derechos humanos de Arabia Saudita, el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi y la guerra en Yemen, un proceso conocido como ‘sportwashing’. Hablando en Jeddah, donde su país ha albergado recientemente un evento de regatas de la Copa América y un torneo de tenis ATP por primera vez, y ahora se está preparando para albergar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de este mes, el príncipe Abdulaziz dijo que las acusaciones de ‘sportwashing’ eran “muy superficiales”. “Veinte millones de nuestra población tiene menos de 30 años, por lo que necesitamos que se involucren: estamos cumpliendo nuestro papel para desarrollar el deporte en el mundo y ser parte de la comunidad internacional”, dijo. Al preguntarle si su país sería un anfitrión adecuado de la Copa del Mundo de 2034, agregó: “Hemos demostrado que lo hemos mostrado más de 85 eventos globales y hemos cumplido a un alto nivel. Queremos atraer al mundo a través del deporte. Con suerte, para 2034, la gente tendrá una Copa del Mundo extraordinaria”.

Mientras los activistas reconocen reformas sobre las libertades de las mujeres en Arabia Saudita en los últimos años, también señalan un aumento reportado en el número de ejecuciones, el sistema continuo de tutela masculina y el encarcelamiento de activistas por disidencia en línea. Se ha instado a la FIFA a asegurar compromisos para mejorar los derechos humanos antes de confirmar formalmente una Copa del Mundo saudí el próximo año. Según las directrices de la FIFA, los países que licitan para albergar el evento deben comprometerse a respetar los derechos humanos.

“Cualquier país tiene margen de mejora, nadie es perfecto. Reconocemos eso y estos eventos nos ayudan a reformarnos hacia un futuro mejor para todos”, afirmó el príncipe Abdulaziz. Las mujeres en Arabia Saudita solo se les permitió entrar en los estadios deportivos para ver partidos en 2018, pero desde entonces se ha creado una liga de fútbol femenino profesional y un equipo nacional de mujeres, con más de 70,000 niñas jugando regularmente. Sin embargo, el mes pasado, Jake Daniels, el único futbolista profesional masculino activo abiertamente gay del Reino Unido, le dijo a la BBC que “no se sentiría seguro” en la Copa del Mundo de 2034. “Todos son bienvenidos en el reino”, dijo el príncipe Adbulaziz. “Como cualquier otra nación, tenemos reglas y regulaciones que todos deben cumplir y respetar. Cuando venimos al Reino Unido, respetamos las reglas y regulaciones, las creamos o no. A lo largo de los 85 eventos que hemos tenido hasta ahora, no hemos tenido problemas”. ¿Una Copa del Mundo de verano? Para evitar las temperaturas extremas del verano, se espera ampliamente que el torneo de 2034 sea en invierno, al igual que la Copa del Mundo de 2022 en Qatar. Pero el príncipe Abdulaziz dijo que los organizadores “definitivamente están estudiando” si se podría organizar en verano. “¿Por qué no ver cuáles son las posibilidades de hacerlo en verano? No importa si es verano o invierno, mientras nos aseguremos de entregar la atmósfera adecuada para albergar un evento así”, dijo.

Arabia Saudita ya está construyendo tres estadios nuevos para la Copa Asiática de la AFC de 2027, pero deben tener 14 lugares con capacidad para 40,000 o más para la Copa del Mundo. En octubre, el grupo de derechos humanos Amnistía expresó preocupación sobre el trato a los trabajadores migrantes en el reino. Al preguntar si podría haber problemas similares a la controversia que rodeó a la Copa del Mundo de Qatar sobre los derechos de los trabajadores, el príncipe Abdulaziz dijo: “Le aseguro que no se va a repetir. “Tenemos 10 años para trabajar en eso, ya hemos comenzado en muchos de los lugares, así que tenemos mucho tiempo para hacerlo en el momento adecuado, en el proceso adecuado… Ya estamos desarrollando infraestructura… por lo que no se requiere que construyamos mucho más para albergar un evento de este tipo”. Preocupaciones de sostenibilidad Pero los grupos ambientalistas han expresado inquietudes sobre el impacto ambiental de albergar un evento de 48 equipos, señalando la energía requerida para los sistemas de enfriamiento, la desalinización del agua y proyectos de infraestructura intensivos en carbono. Haciendo referencia a varias iniciativas que, dice, están ayudando a Arabia Saudita a diversificarse lejos de los combustibles fósiles y a reducir las emisiones, el príncipe Abdulaziz dijo: “Es un mandato para nosotros en el reino asegurarnos de que cumplimos con las regulaciones internacionales… para asegurarnos de que cumplimos nuestro papel, para asegurarnos de que sea respetuoso con el medio ambiente”.

También rechazó las críticas de que el mayor exportador de petróleo del mundo está utilizando el deporte para distraer de su historial en sostenibilidad, diciendo: “Rechazo eso completamente porque nos lo tomamos en serio y pensamos que somos parte de este planeta… y que debemos cumplir nuestro papel en eso y lo estamos haciendo”. En marzo, la FIFA abandonó los planes para que el organismo de turismo de Arabia Saudita patrocinara la Copa Mundial Femenina después de una reacción negativa de los coanfitriones Australia y Nueva Zelanda y algunos jugadores sobre el acuerdo propuesto.

Al preguntarle sobre los informes de que la petrolera estatal Aramco está en conversaciones sobre un acuerdo de patrocinio con la FIFA, el príncipe Abdulaziz dijo: “Aramco ha estado abierto a muchos patrocinadores en todo el mundo en el deporte y creen en el deporte porque es una buena plataforma para ellos para desarrollarse y demás… han patrocinado la Fórmula 1, han patrocinado muchos eventos en todo el mundo. No veo cuál es el problema con la FIFA, o es solo porque es la FIFA?” El proceso de licitación Se han planteado preocupaciones sobre el proceso de licitación de la FIFA, que bloqueó la mayoría de los países para licitar para la Copa del Mundo de 2034 y resultó en que Arabia Saudita quedara sin oposición. En el momento del anuncio, el grupo de aficionados ‘Football Supporters Europe’ dijo que “desplegaba la alfombra roja” para el país. Pero el príncipe Abdulaziz rechazó cualquier sugerencia de que el organismo rector había allanado el camino para su país.

“Es solo una teoría”, dijo. “Lo que deberíamos mirar es lo que beneficia al deporte del fútbol. “Todos fueron claros sobre las regulaciones, nadie las objetó durante el proceso, así que no creo que haya habido ninguna falta de transparencia por parte de la FIFA. Solo que estábamos listos para hacerlo y tal vez otros no lo eran. Eso no es culpa nuestra. “Como puede ver en el anuncio de más de 125 federaciones en apoyo de la candidatura saudí… el mundo también quiere que alberguemos 2034”. La FIFA ha dicho que una evaluación completa de las licitaciones para las Copas del Mundo de 2030 y 2034 aún está por completarse antes de las votaciones de todas las asociaciones nacionales.