La configuración del estudio M2 Ultra Mac Studio incluye dos pantallas de estudio.

La configuración actual del M2 Ultra Mac Studio coloca una de las computadoras de escritorio más poderosas de Apple en primer plano, impulsando un par de hermosos Studio Displays.

Y aunque el usuario señaló que su máquina solo tiene especificaciones base, sigue siendo una computadora bastante potente para la mayoría de las personas. Y si lo maximizas, la cosa es asombrosa. Echa un vistazo a las opciones a continuación.

La configuración del M2 Ultra Mac Studio impulsa dos Studio Displays

El usuario de Reddit FaithlessnessDry387 mostró la potente configuración en una publicación titulada, “Tenían razón; el Magic Mouse no sirve, gana el MX Master.” Ellos utilizan una computadora de escritorio M2 Ultra Mac Studio con una CPU de 24 núcleos y una GPU de 60 núcleos impulsando dos Studio Displays de resolución 5K de 27 pulgadas.

Cuando se le preguntó sobre las especificaciones de la computadora de escritorio, Faith dijo “Es solo el regular de 60 núcleos”, como si no fuera nada especial. No es así. Incluso la versión “básica” del M2 Ultra Mac Studio es una máquina muy potente, con el doble de núcleos de CPU que la versión M2 Max para empezar. La guía de compra de Cult of Mac destacó a Mac Studio como “el mejor Mac para la producción musical y la edición de fotos”.

El viernes cubrimos la pelea de ratones que provocó la publicación de Faith entre los comentaristas: Magic Mouse vs. Logitech MX Master 3(s). Son dos de los ratones más populares entre los usuarios de Mac. Hoy veremos la fantástica computadora de escritorio de Faith, un M2 Ultra Mac Studio base (no fotografiado en la foto, pero bien presente).

Máquina de escritorio M2 Ultra Mac Studio: la computadora de trabajo de Apple

Entre las computadoras de escritorio de Apple, Mac Studio de Apple se encuentra en un lugar elevado. No está en la cima, como el Mac Pro definitivo. Pero está por encima de un iMac o un Mac mini compacto (pero potente). De hecho, Mac Studio es una máquina poderosa, ofreciendo suficiente potencia informática para la mayoría de los usuarios en sus especificaciones elegidas.

Así que la máquina de Faith es un M2 Ultra Mac Studio “base”. Aunque a menudo queremos decir “la barata” o “de gama baja” cuando decimos “base”, esa versión del M2 Ultra Mac Studio es una computadora increíble.

Especificaciones y opciones del M2 Ultra

Aquí están las especificaciones de la máquina de Faith, junto con posibles actualizaciones que los compradores pueden elegir en paréntesis:

Chip Apple M2 Ultra con CPU de 24 núcleos, GPU de 60 núcleos, Neural Engine de 32 núcleos: $3,999 (versión con GPU de 76 núcleos agrega $1,000)

64GB de memoria unificada (128GB agrega $800; 192GB agrega $1,600)

Almacenamiento SSD de 1TB (2TB agrega $400; 4TB agrega $1000; 8TB agrega $2,200)

Frontal: Dos puertos Thunderbolt 4, una ranura para tarjeta SDXC

Trasero: Cuatro puertos Thunderbolt 4, dos puertos USB-A, un puerto HDMI, un puerto Ethernet de 10Gb, un conector para auriculares de 3.5 mm

Entonces, si lo maximizas en Apple.com, el último M2 Ultra Mac Studio cuesta $8,799 antes de agregar cualquier software o Apple Care. Y aunque la potente máquina de Faith debería ser buena durante varios años, futurizarla con las especificaciones máximas la mantendría funcionando de maravilla durante aún más tiempo.

