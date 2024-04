El iPhone 17 Plus podría tener una pantalla más pequeña que el iPhone 15 Plus.

El iPhone 17 Plus de 2025 podría tener una pantalla más pequeña que los modelos Plus anteriores. Esto podría hacer que el teléfono sea más compacto y se integre mejor en la línea de productos de Apple.

Actualmente, Apple utiliza un panel OLED de 6,7 pulgadas en el iPhone 15 Plus. Este es el mismo tamaño de pantalla que el de iPhone 15 Pro Max, aunque este último utiliza un panel superior de 120Hz.

El iPhone 17 Plus podría tener una reducción en el tamaño de la pantalla

Los rumores sugieren que Apple planea aumentar el tamaño de la pantalla del iPhone 16 Pro y Pro Max en 0,2 pulgadas este año. Por lo tanto, el iPhone 16 Pro debería venir con una pantalla de 6,3 pulgadas, mientras que el Pro Max podría tener un panel de 6,9 pulgadas.

Esto sería seguido por el iPhone 17 Plus que utilizaría una pantalla de menos de 6,7 pulgadas en el año siguiente. Este movimiento por parte de Apple podría ayudar a ampliar la brecha entre sus modelos de iPhone Pro grandes y no Pro.

La filtración del analista de pantallas Ross Young no incluye muchos otros detalles. Por lo tanto, no está claro cuánto se reducirá la pantalla del iPhone 17 Plus en 2025. Tampoco menciona otras mejoras planeadas que Apple podría estar considerando para el panel.

Un iPhone 17 Plus de 6,5 pulgadas quedaría muy bien en la línea de productos de Apple

La actual gama de iPhone de Apple consiste en cuatro modelos, pero hay dos opciones de tamaño de pantalla: 6,1 y 6,7 pulgadas.

Si el iPhone 16 Pro y Pro Max aumentan su tamaño de pantalla a 6,3 pulgadas y 6,9 pulgadas, un iPhone 17 Plus con una pantalla de 6,5 pulgadas se integraría perfectamente en la línea de productos. También ofrecería a los usuarios cuatro opciones de tamaño de pantalla para elegir: 6,1, 6,3, 6,5 y 6,7 pulgadas.

Esto también encajaría bien con el rumor de que Apple está considerando usar pantallas ProMotion de 120Hz con soporte para pantalla siempre activa en toda su línea de iPhone 17.