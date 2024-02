La comunidad judía de Quebec apoya a las víctimas que permanecen en Gaza.

“Estas caras que ves, no sabemos cuántas de estas personas todavía están vivas,” dijo la rabina Linda Bertenthal. “Algunos de ellos pueden haber fallecido hace mucho. No lo sabemos. Sus familias no lo saben,” agregó Bertenthal.

(foto por Michael Frachalla)

La compasión y la preocupación por los desaparecidos en Gaza ha llevado a la Federación Judía de las Quad Cities a crear esta exhibición en el edificio de la Comunidad Judía Beit Shalom en Davenport. Fotos de las víctimas reposan sobre sillas vacías.

“Hicimos esta demostración porque queríamos recordarlos,” dijo Allan Ross, el director ejecutivo de la Federación Judía. “Han pasado cuatro meses y mucha gente lo ha olvidado.”

Linda Bertenthal y su esposo Philip tienen una conexión con una de las víctimas. Una amiga de la familia, Naama Levy, de 19 años, fue capturada en su segundo día de servicio en el extranjero.

(foto por Michael Frachalla)

“Cada vez que me detengo y me enfoco en su situación, me desmorono emocionalmente,” dijo Linda Bertenthal.

También quieren que otros sepan que las cosas que suceden en un lugar lejano pueden afectar a las personas en las Quad Cities.

“Eso es realmente importante para que la gente lo entienda porque a menudo no sabemos esto,” dijo Philip Bertenthal, miembro de la junta de la Federación Judía de las Quad Cities. “Sé que en términos de mi familia, pero estoy seguro de que hay otras familias en otros lugares del mundo que también tienen esas conexiones locales.”

La exhibición también incluye fotos de una familia de cuatro, incluyendo a un niño pequeño y un niño de un año, que fueron secuestrados.

(foto por Michael Frachalla)

“¿Quién secuestra bebés y los mantiene como rehenes durante cuatro meses?” dijo Ross. “Son uno de los grandes símbolos de ‘Devuelvan a los rehenes ahora’.”

La Federación Judía de las Quad Cities planea expandir esta exhibición a otros espacios.

“Queríamos recordar a la gente que nos preocupamos por estos rehenes,” dijo Ross. “Queremos que vuelvan a casa lo más rápido posible y con suerte la mayoría de ellos están vivos y regresarán pronto.”

