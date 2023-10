La belleza del software terminado

Permíteme presentarte a WordStar 4.0, un popular procesador de textos de principios de los años 80.

WordStar 4.0

A pesar de su antigüedad, George R.R. Martin lo utilizó para escribir “A Song of Ice and Fire”.

¿Por qué alguien usaría un software tan antiguo para escribir más de 5,000 páginas? Me encanta cómo lo explica:

Hace todo lo que quiero que un programa de procesamiento de textos haga y no hace nada más. No quiero ninguna ayuda. Odio algunos de estos sistemas modernos en los que escribes una letra en minúscula y se convierte en mayúscula. No quiero una mayúscula, si hubiera querido una mayúscula, la hubiera escrito en mayúscula. – George R.R. Martin

Este programa encarna el concepto de software completo: un software que puedes usar para siempre sin cambios innecesarios.

El software completo es aquel que no se espera que cambie, ¡y eso es una característica! Puedes confiar en que hará un trabajo real.

Una vez que te acostumbras al software, una vez que el software funciona para ti, no necesitas aprender nada nuevo; la interfaz será exactamente la misma y todos tus archivos seguirán siendo relevantes. No hay migraciones, no hay pagos nuevos, no hay cambios nuevos.

Este tipo de software puede crearse intencionalmente, con un compromiso de los creadores de no molestarte con cosas que no necesitas, y solo cambiará lo absolutamente necesario, como actualizaciones menores para hacerlo compatible con nuevos sistemas operativos.

A veces, el software completo ocurre por accidente; tal vez la compañía detrás de él ha desaparecido o el producto ha sido abandonado.

También hay algunos grandes ejemplos en el mundo UNIX de software completo: comandos como cd (para cambiar el directorio actual) o ls (para listar lo que hay) nunca cambiarán de manera significativa. Puedes confiar en ellos hasta el final de tu carrera.

Nuestras expectativas sobre el software son diferentes de otros productos que usamos en nuestra vida diaria.

Cuando compramos un producto físico, aceptamos que no cambiará en su vida útil. Lo usaremos hasta que se desgaste y lo reemplazaremos. Podemos confiar en que ese producto no evolucionará; el acelerador de mi automóvil siempre estará en el mismo lugar.

Sin embargo, cuando se trata de software, generalmente tenemos la expectativa arraigada de actualizaciones perpetuas. Creemos que si el software no evoluciona, será aburrido, antiguo e inutilizable. Si vemos una aplicación sin actualizaciones en el último año, pensamos que el creador podría estar muerto.

También esperamos que las nuevas versiones de cualquier software sean mejores que las anteriores. ¡Una vez que se lance, la mayoría de nuestros problemas estarán resueltos! Qué engaño tan decepcionante.

A veces, una actualización de software es un paso atrás: menos usable, menos estable, con nuevos errores. Incluso si es genuinamente mejor, hay una curva de aprendizaje. Eras eficiente con la versión anterior, pero ahora tu botón más usado está al otro lado de la pantalla bajo un menú oculto.

El software completo es un buen recordatorio

En un mundo donde el cambio constante es la norma, el software completo ofrece un respiro. Es un recordatorio de que la confiabilidad, la consistencia y la satisfacción del usuario pueden coexistir en el ámbito del desarrollo de software.

Entonces, la próxima vez que te encuentres deseando la última actualización, recuerda que a veces, el mejor software es aquel que no cambia en absoluto.

Referencias

[1] George R.R. Martin en el programa de Conan (2014). https://www.youtube.com/watch?v=X5REM-3nWHg.