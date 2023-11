La aplicación de iMessage de Nothing para Android es un desastre instantáneo

Estoy en un chat grupal con la familia de mi esposa: sus hermanas, sus esposos, sus padres, y así sucesivamente. Uno de ellos acaba de enviar un video de su bebé pequeño y parecía un desastre pixelado y borroso porque se había recomprimido a un tamaño muy pequeño para que entrara en el límite del MMS del operador. La mitad de los mensajes en el chat son descripciones de reacciones en texto: “[persona] Amó una imagen”. Y todo esto es porque solo uno o dos de las personas en ese chat grupal tienen un teléfono Android.

En gran parte del mundo, esto se ve absurdo. ¿Por qué no estamos todos en WhatsApp? Pero en América del Norte y algunas partes de Europa Occidental, esta es la vida diaria. Es molesto, por decir lo menos, y Apple no tiene intención de hacer nada al respecto.

Ingresa Nothing, la relativamente joven compañía de teléfonos inteligentes Android que es el segundo acto del fundador de OnePlus, Carl Pei. El Nothing Phone (2) se lanzó hace unos meses en Estados Unidos por primera vez, y ahora la empresa ha anunciado Nothing Chats, una aplicación que te permitirá usar funciones de iMessage en ese teléfono. Más o menos. Vas a querer leer la letra pequeña.

Actualización 11/19/23: Resulta que Sunbird, el servicio en el que se basa Nothing Chats, es un desastre en términos de seguridad. Se descubrió que envía mensajes en texto sin formato, almacena cientos de miles de archivos multimedia a través de Firebase, y que todo esto, incluidos los contactos del cliente, son bastante fáciles de acceder. Nothing ha retirado Nothing Chats de la tienda Google Play mientras “trabaja con Sunbird para solucionar varios errores”.

Nothing Chats

Nothing Chats se construye en asociación con Sunbird, compañía que hace una aplicación de mensajería unificada que actualmente se encuentra en una versión beta solo con invitación. Según los primeros probadores, Nothing Chat es básicamente una reestructuración de la aplicación Sunbird, y Sunbird maneja toda la tecnología tras bambalinas.

Así es como funciona: Inicias sesión en el Nothing Chat con tu cuenta de Nothing y luego adjuntas tu ID de Apple. Si no tienes ningún producto o servicio de Apple, aún puedes crear un ID de Apple de forma gratuita. Esa información de inicio de sesión se transfiere a los servidores Mac de Sunbird, donde se utiliza para interceptar iMessages y enviarlos a tu aplicación Nothing Chat (o la aplicación Sunbird, cuando se publique).

No todo funciona todavía. Las cosas que funcionan hoy son:

Mensajería individual y grupal

Indicadores de escritura

Multimedia de alta resolución

Notas de voz

Muy pronto llegarán:

Recibos de lectura

Reacciones de pulsación y respuestas a mensajes

Esa lista no es exhaustiva (por ejemplo, no hay edición de mensajes), pero cubre las cosas más importantes, principalmente las molestas frustraciones de “alguien aquí está arruinando todo para todos nosotros”. Los usuarios de Nothing tendrán burbujas azules, y los usuarios de iPhone no se darán cuenta.

La nueva aplicación de mensajería de Nothing es esencialmente el servicio Sunbird con un nombre diferente.

Sunbird

Por supuesto, hay preocupaciones de privacidad con una plataforma como esta. Sunbird y Nothing insisten en que no guardan ningún dato, y todos los mensajes están encriptados entre su servidor y el tuyo. Pero ejecutan un servidor que inicia sesión en tu ID de Apple, por lo que tienen acceso a él (no al nombre de usuario y la contraseña, solo al token de inicio de sesión). Podrían, en teoría, acceder a cualquier cosa asociada con tu ID de Apple. Eso parece poco probable, pero abre la posibilidad de que tu ID de Apple se vea comprometido si alguien hackea los servidores de Sunbird. Iniciar sesión con tu ID de Apple en la computadora de otra persona siempre será un riesgo de seguridad.

Como era de esperar, varios investigadores y periodistas han descubierto que el servicio de Sunbird, contrario a lo que afirma, envía mensajes en texto plano sin cifrar. Y aunque no almacena datos de usuario como afirma, almacena todos los archivos multimedia enviados en Firebase (una plataforma de base de datos web de Google). Estos se pueden acceder fácilmente, incluidas las tarjetas de contacto que suelen contener números de teléfono y direcciones. Nothing ha retirado Nothing Chats de la tienda Google Play y ha retrasado su lanzamiento mientras trabaja con Sunbird.

Si regresa, hay un factor de “¿qué hará Apple?” No está claro cuál será la respuesta de la compañía a esto. Es una movida que parece diseñada para provocar una demanda para llevar nuevamente el problema del encierro de iMessage a los tribunales. Nothing es una marca lo suficientemente pequeña como para que Apple posiblemente no responda en absoluto, pero abre la puerta a que Samsung o Google hagan una asociación similar con Sunbird.

Cuando vuelva a aparecer, Nothing Chats estará disponible como versión beta para cualquier persona con un Nothing Phone (2), que es un grupo bastante pequeño en general, pero Nothing dice que está “trabajando arduamente para llevar Nothing Chats a más lugares”. Y Sunbird, que proporciona la tecnología aquí, tiene una versión beta solo con invitación y lanzará su aplicación similar en la tienda Google Play para ser utilizada en la mayoría de los teléfonos Android.

Nothing Phone 2 pronto tendrá su propia aplicación para enviar y recibir iMessages.

Mattias Inghe

El encierro de iMessage

Los usuarios de Apple disfrutan de una experiencia básica de “mensajería” mejorada al enviar mensajes a otros usuarios de Apple, sin necesidad de descargar otras aplicaciones o abrir otras cuentas. Ese tipo de encierro ha sido muy poderoso en los EE. UU. y algunas otras regiones, y menos efectivo a nivel mundial.

Algo sorprendentemente, y solo días después de que Nothing anunció su aplicación Chats, Apple anunció que adoptará RCS el próximo año, muy probablemente como parte de iOS 18. Eso hará la vida mucho más agradable tanto para los usuarios de iPhone como para los de Android, ya que las fotos se verán mejor y los mensajes grupales no serán sobresalidos por un solo usuario de Android.

Sin embargo, los globos verdes se mantienen, por lo que Nothing Chats aún podría tener un propósito. Si alguna vez regresa.