La aplicación Cubes de Google llegando a la tienda Play podría ayudar a los usuarios de Android a descubrir nuevas aplicaciones para instalar.

Google se cree que está desarrollando una aplicación para la Play Store llamada Cubes. Descubierto por primera vez a principios de este año, en febrero Google News Telegram dijo “Todo lo que tenemos en este momento es un acceso directo que abre una página en blanco y un ‘widget de punto de entrada de Cubes’. Dicho esto, tanto el acceso directo como el widget forman parte de la aplicación de Play Store.” Android Police ahora dice que la aplicación Cubes podría ser un centro central que se usará para descubrir nuevas aplicaciones en una amplia variedad de categorías. En otras palabras, la aplicación Cubes podría ayudar a los usuarios a encontrar nuevas aplicaciones para instalar basadas en la categoría de aplicaciones ya instaladas en el teléfono. El editor de Google News Telegram, Nail Sadykov, escribe: “Mi suposición es que Cubes será el tipo de ‘centro de entretenimiento’ donde se almacenarán películas, juegos y libros comprados. Puede que esté equivocado, sin embargo.” La suposición de Sadykov podría ser acertada.

Hay una página de configuración que tiene una lista de “Cubos”. Esa lista incluye:

WatchSocialShoppingListenGamesReadFoodSandcubeLas instrucciones dicen “ordenar la lista de sus Cubos y gestionar las aplicaciones dentro de cada uno de ellos”. Al abrir el Cubo de Watch, con él activado, las instrucciones dicen: “Selecciona las aplicaciones de las que ver contenido en este Cubo.” El informante de código AssembleDebug descubrió que los usuarios podrán comprar desde Cubos, aunque no está claro para qué podrán comprar los usuarios de Android con la aplicación. Una posibilidad serían aplicaciones de pago.

Cuando Cubes fue detectado por primera vez en enero de este año, la aplicación era solo un esquema que no ofrecía ninguna pista sobre para qué estaba diseñada la aplicación. La interfaz de usuario se ha desarrollado un poco desde entonces, pero aún no hay contenido en la aplicación ya que el backend aún no se ha hecho público.

Google tiene la costumbre de probar cosas y luego, sin revelar demasiada información sobre qué se estaba probando, desechar por completo el proyecto. En este momento, Cubes está vivo y bien, aunque no tenemos idea de cuándo Google llegará a ese punto en el que se supone que nos informará qué es Cubes y qué hará por los usuarios de Android.