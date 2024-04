Kimberly-Clark eleva las proyecciones anuales por la demanda resistente y los precios más altos.

(Reuters) – Kimberly-Clark (NYSE:) ha elevado sus previsiones anuales de ventas y beneficios el martes después de superar las expectativas del primer trimestre, confiando en precios más altos y una robusta demanda de sus productos premium de cuidado personal y del hogar en América del Norte.

Las principales empresas de bienes de consumo han estado aumentando los precios desde la pandemia para contrarrestar el aumento de los costos, que ahora se están reduciendo desde sus niveles máximos, lo que lleva a una competencia intensa por parte de marcas económicas a medida que los compradores buscan un mejor valor.

Kimberly-Clark dijo que estaba manteniendo el impulso en productos premium dentro de su división de cuidado personal. En general, los volúmenes de la empresa aumentaron un 1% mientras que los precios crecieron un 4% en el trimestre, con un mínimo cambio por parte de los consumidores hacia productos de menor precio.

Los resultados reflejan las condiciones del mercado más amplio, ya que su principal rival, Procter & Gamble (NYSE:), recientemente elevó su previsión de beneficios anuales debido a menores costos de materias primas y la demanda de los consumidores por su detergente Tide y jabón Dawn de precios elevados.

La demanda de productos de cuidado personal y del hogar ha permanecido sólida, con los consumidores almacenando agentes de limpieza de superficies, desinfectantes y servilletas de papel.

La empresa matriz de Kleenex reportó ventas netas trimestrales de $5,15 mil millones, mientras que los analistas en promedio esperaban ventas de $5,09 mil millones, según datos de LSEG.

En marzo, la empresa anunció planes para reorganizar su negocio en tres unidades para optimizar operaciones y reducir costos.

Excluyendo elementos, Kimberly-Clark ganó $2,01 por acción en el primer trimestre, mientras que los analistas esperaban $1,63 por acción.

La compañía prevé ahora que las ventas orgánicas de 2024 crezcan en un porcentaje de un solo dígito medio, en comparación con su pronóstico anterior de un aumento de un solo dígito bajo o medio.

Espera que el beneficio ajustado crezca a una tasa de un solo dígito bajo en términos de moneda constante, frente a las expectativas anteriores de crecimiento de un solo dígito alto.

