¿Jugando fútbol en Abidjan? Consigue un par de Lêkê.

Mr. Camara sprinted onto a dusty lot and began fizzing one pass after another to his friends.

“¿Cómo comenzaron a jugar los profesionales cuando eran niños como nosotros? Con lêkê,

“Brillantes botas de fútbol como sus ídolos? No, gracias, dijo el Sr. Camara, un delgado centrocampista de 18 años, mientras se secaba el sudor de la frente.

“Lêkê son los zapatos nacionales de Costa de Marfil,” dice Seydou Traoré, con los pies descansando dentro de un par de color naranja (el color nacional) mientras miraba un partido emocionante en una televisión en la calle, junto a docenas de vecinos y amigos. Muchos de ellos también llevaban lêkê.

Esas cicatrices y rasguños dejados en los pies por la correa metálica son tanto un distintivo de sufrimiento como un símbolo de dedicación al juego, dicen los jugadores.

Los vendedores ambulantes dijeron que la popularidad de las sandalias de colores con la bandera marfileña (naranja, blanco y verde) se disparó durante la Copa Africana de Naciones.