John Swinney parece ser el próximo Primer Ministro de Escocia.

A solo días de que el primer ministro de Escocia, Humza Yousaf, anunciara su renuncia, uno de los políticos más experimentados de su partido, John Swinney, emergió el jueves como su probable sucesor tras la retirada de uno de los posibles retadores más prominentes.

El Sr. Swinney, de 60 años, es un exlíder del Partido Nacional Escocés del Sr. Yousaf, y se presenta como candidato de unidad para un partido que ha estado en estado de crisis desde la partida el año pasado de la anterior primera ministra, Nicola Sturgeon, alguna vez una de las políticas más populares de Gran Bretaña.

Esa crisis alcanzó un nuevo nivel de urgencia esta semana cuando el Sr. Yousaf terminó un acuerdo de coalición con otro partido que aboga por la independencia escocesa, los Verdes Escoceses, solo para encontrarse enfrentando dos votos de confianza que arriesgaba perder. El lunes, dijo que renunciaría tan pronto como se eligiera un reemplazo.

Durante gran parte del último año, el S.N.P. ha estado soportando las consecuencias de una investigación policial sobre el manejo de fondos recaudados para una futura campaña de referéndum.

La Sra. Sturgeon fue arrestada e interrogada el año pasado pero no ha sido acusada de ningún delito. Su esposo, Peter Murrell, un largo tiempo director ejecutivo del partido, fue acusado el mes pasado de malversación.

En la carrera para suceder al Sr. Yousaf, se ve a Mr. Swinney como un candidato de continuidad. Anteriormente se desempeñó como viceprimer ministro, y varios colegas de alto rango ya lo habían respaldado antes de su declaración formal el jueves de que se postularía.

Unas horas después, recibió un gran impulso cuando Kate Forbes, exsecretaria de finanzas vista como su principal rival, anunció que no se postularía para el liderazgo y en cambio apoyaría al Sr. Swinney.

Aunque más candidatos podrían presentarse antes de la fecha límite del lunes, es muy poco probable que alguien pueda desafiar a Mr. Swinney, dado que ahora cuenta con el respaldo de la Sra. Forbes y otros personajes de alto rango.

En un comunicado publicado en redes sociales, la Sra. Forbes dijo que había tenido conversaciones con Mr. Swinney, que estaba “determinado a devolver al S.N.P. al gobierno desde el centro” y que, para ella, “la mejor manera de lograr el cambio urgente que Escocia necesita es unirse a John Swinney”.

La Sra. Forbes fue la segunda en la contienda del año pasado para suceder a la Sra. Sturgeon, pero sus puntos de vista cristianos conservadores —incluida su oposición al matrimonio homosexual— fueron criticados por algunos en la ala progresista del partido.

Aunque el S.N.P. tiene la mayoría de los escaños en el Parlamento escocés, no cuenta con una mayoría absoluta, por lo que el sucesor del Sr. Yousaf intentará liderar un gobierno minoritario.

El jueves, Mr. Swinney sugirió que la Sra. Forbes podría esperar ocupar un cargo importante bajo su liderazgo. “Estaré encantado de trabajar con Kate Forbes,” dijo en una conferencia de prensa. “Hay un lugar para Kate en el equipo que quiero llevar adelante.”

Los críticos de Mr. Swinney lo representan como un retroceso político, diciendo que la última vez que fue líder del partido —de 2000 a 2004— renunció tras unos malos resultados electorales. Sus partidarios contraatacan diciendo que es ligeramente más joven que Keir Starmer, líder del Partido Laborista —principal partido de la oposición en Gran Bretaña, que también es el principal competidor del S.N.P. en Escocia.

El jueves, Mr. Swinney rechazó las acusaciones de que sería un líder provisional, diciendo que no sería ni un “líder interino” ni un cuidador político.

“Tengo un historial electoral bastante formidable,” dijo en la conferencia de prensa. “Soy el parlamentario de más antigüedad en Escocia. He ganado todas y cada una de las elecciones en las que me he postulado desde 1997.”

Los adversarios políticos no quedaron impresionados. Douglas Ross, líder de los Conservadores Escoceses, dijo que la Sra. Forbes había “cedido a las demandas del S.N.P. para un amaño” para evitar “el baño de sangre de otra contienda de liderazgo”.