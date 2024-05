John Swinney advierte sobre la participación de rivales en la carrera por el liderazgo del SNP | Noticias de Política

El aspirante a líder del SNP John Swinney ha advertido a los rivales que no entren en la contienda, diciendo que “retrasaría la capacidad para que el [partido] comience su reconstrucción”. El ex vicepresidente es actualmente el único candidato en la carrera para reemplazar a Humza Yousaf, quien anunció la semana pasada que renunciaría como primer ministro después de que su decisión de poner fin a un acuerdo de reparto de poder con el Partido Verde Escocés llevó al colapso de su gobierno. Pero han surgido rumores hoy de que el activista del SNP Graeme McCormick ha reunido suficiente apoyo para lanzar su propia candidatura para el puesto superior, y si presenta una solicitud antes del plazo del mediodía del lunes, el partido comenzaría una contienda de liderazgo de tres semanas. Política en vivo: Ministro insiste en que las encuestas de opinión están equivocadas ante la paliza conservadora en las elecciones locales Hablando con el Sunday Morning de Sky News con Trevor Phillips, el Sr. Swinney aceptó que existe un “proceso democrático” para cualquier candidato con 100 firmas de 20 organizaciones locales del SNP para entrar en la carrera. Sin embargo, en lo que parecía ser una advertencia a cualquier posible rival, agregó: “Mi candidatura para convertirme en líder del SNP ha recibido un apoyo muy, muy completo dentro del SNP. He enviado un mensaje que se trata de unificar al SNP para fortalecer nuestro partido y ganar la independencia escocesa. “Creo que es necesario, ya que el SNP no es tan cohesivo hoy en día como el partido necesita ser, y mi campaña ha atraído un apoyo muy amplio. “Así que creo que el SNP tiene la oportunidad de comenzar a reconstruirse del período difícil que hemos tenido bajo mi liderazgo, y, francamente, me gustaría seguir adelante con eso tan rápido como pueda porque cada día que pasamos en una contienda interna, de la que probablemente todos sabemos el resultado, retrasamos la capacidad del SNP para comenzar su reconstrucción y quiero seguir adelante con eso lo más rápido posible”. Siga a Sky News en WhatsApp

El Sr. Swinney también señaló el apoyo que ha recibido de Kate Forbes, la ex candidata a liderazgo que perdió ante el Sr. Yousaf el año pasado, pero que estaba considerando postularse nuevamente. Cuando Trevor Phillips le preguntó si la nombraría en su gobierno, dijo que había “un par de obstáculos que tenemos que superar antes de llegar a eso”. Lee más: ¿Quién es John Swinney? Sin embargo, el Sr. Swinney reveló que la pareja había hablado, agregando: “Creo que ella tiene una contribución importante que hacer a la vida nacional de Escocia. Y he dejado claro que tendrá un papel significativo en cualquier gobierno que tenga el privilegio de liderar.”