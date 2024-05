Joe Manchin y funcionarios mineros critican el cambio de regla del crédito fiscal para vehículos eléctricos, llamándolo un “cheque en blanco” para China“El senador Joe Manchin y funcionarios mineros critican el cambio en las reglas del crédito fiscal para los vehículos eléctricos, llamándolo un ‘cheque en blanco’ para China”.

“

La batalla se centra en el grafito refinado, un material esencial para las baterías de vehículos eléctricos. El gobierno federal obligó a los fabricantes de automóviles a correr en 2022 cuando publicó normas que descalificarían a cualquier vehículo eléctrico que tuviera grafito chino de los créditos fiscales federales a partir de 2025. China produce alrededor del 97% del grafito refinado utilizado en la producción de vehículos eléctricos, lo que llevó a algunos observadores a cuestionar si era posible que los fabricantes de automóviles obtuvieran grafito que no fuera chino.

La política de créditos fiscales es un factor clave para la industria de vehículos eléctricos de $61 mil millones, que los analistas esperan que siga creciendo entre un 20% y un 30% este año a pesar de que la demanda se enfría. Ha sido popular entre los consumidores, quienes se benefician de precios más bajos, y para los fabricantes de automóviles y concesionarios de automóviles, que han obtenido precios más bajos a través de la política sin tener que reducir sus márgenes. Pero los materiales de las baterías provenientes de China han surgido como un punto de tensión para un pequeño grupo de mineros de grafito estadounidenses y para el senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, quien impuso restricciones a los materiales chinos cuando el crédito fiscal se aprobó originalmente como parte de la Ley de Reducción de la Inflación en 2022. Las continuas batallas políticas para ajustar la política de créditos fiscales para vehículos eléctricos enfrentan la agenda ambiental de la administración Biden con su política industrial, y contrastan con los llamados a la relocalización de la tecnología de baterías lejos de China con la escasa inversión y el lento progreso de las empresas nacionales.

“Me gustaría saber cómo cualquier fabricante de automóviles, basándose en la cadena de suministro con la que están trabajando hoy, cumple con estos estándares en 2025,” dijo Jay Turner, profesor de estudios medioambientales de Wellesley College y autor de Charged: A History of Batteries and Lessons for a Clean Energy Future, a The Wall Street Journal en diciembre.

La industria automotriz criticó la propuesta de regla inicial por apuntar a materiales chinos que es casi imposible obtener de otro lugar. John Bozzella, CEO de la Alianza para la Innovación Automotriz, un grupo comercial de la industria automotriz, dijo que la transición a los vehículos eléctricos “requiere nada menos que una transformación completa de la base industrial de los EE.UU. Es una tarea monumental que no sucederá de la noche a la mañana.”

Los controles de exportación chinos sobre el grafito revelados en octubre pasado en respuesta a que EE.UU. cortara el envío de semiconductores avanzados a China solo apretaron más a los fabricantes de automóviles. El acuerdo anunciado por la administración Biden el viernes pasado otorga a los fabricantes de automóviles dos años adicionales, hasta 2027, para mantener la elegibilidad para el crédito fiscal federal de $7,500 para vehículos eléctricos mientras usan grafito chino en sus baterías. A medida que el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos se ha desacelerado, los incentivos fiscales son una pieza clave de la estrategia de venta de los vendedores de vehículos eléctricos para los nuevos compradores como una forma de hacer que los automóviles sean más asequibles.

Los halcones chinos y los funcionarios mineros nacionales manifestaron su descontento con la regla final. El senador demócrata de Virginia Occidental Joe Manchin, quien impulsó personalmente cambios de último minuto en la ley de créditos fiscales original dirigidos a materiales chinos, escribió en una carta que la regla era “escandalosa e ilegal,” diciendo que “lideraré una resolución de desaprobación del Congreso y apoyaré a cualquier entidad que haya sido afectada negativamente por la implementación ilegal de la ley para restaurar el objetivo de la oportunidad y la seguridad domésticas.” Manchin ha sido un defensor vocal de que EE.UU. se distancie de los insumos industriales chinos y se convierta en autosuficiente en la industria automotriz.

“El Congreso creó estos incentivos fiscales para asegurar nuestras cadenas de suministro y generar empleos estadounidenses al tiempo que apoyaba la adopción de vehículos eléctricos. No pretendieron que se crearan vacíos legales que esencialmente equivaldrían a un cheque en blanco de los contribuyentes estadounidenses a China,” agregó Rich Nolan, presidente y CEO de la Asociación Nacional de Minería.

Las empresas nacionales han propuesto reciclar grafito y extraer en nuevos sitios del sur para satisfacer la demanda, pero actualmente apenas están haciendo mella en el mercado. A menos que el gobierno extienda nuevamente el plazo, los fabricantes de automóviles tendrán que encontrar una nueva fuente para 2027. Y podría ser incluso antes: Donald Trump limitará el crédito fiscal de $7,500 y impondrá límites más estrictos en el abastecimiento de materiales extranjeros si es reelegido, según un ex funcionario del Departamento de Energía.

Los productores estadounidenses de grafito han estado presionando a los representantes comerciales para volver a imponer los aranceles de la era Trump sobre el grafito chino, lo que, según ellos, ayudará a estimular la inversión nacional en relocalizar la cadena de suministro de baterías de vehículos eléctricos.

“La industria del grafito de Norteamérica se encuentra en una posición vulnerable y su futuro depende de la capacidad de contrarrestar las acciones anticompetitivas de China,” escribió el portavoz de la industria, Erik Olson, a la representante comercial de EE.UU., Katherine Tai.

“