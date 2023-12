Jiang Ping, la “Conciencia del Mundo Legal de China”, fallece a los 92 años

Jiang Ping, un estudioso del derecho que ayudó a sentar las bases del código civil de China y cuyas experiencias de persecución política dieron forma a su incansable defensa de los derechos individuales ante el poder estatal, falleció el 19 de diciembre en Beijing. Tenía 92 años.

Su muerte, en un hospital, fue confirmada por la Universidad de Ciencia Política y Derecho de China, donde había sido presidente y profesor durante mucho tiempo.

A menudo llamado “la conciencia del mundo legal de China”, el Sr. Jiang se estableció en la década de 1980 como un profesor y estudioso muy respetado, uno de los cuatro profesores que ayudaron a supervisar la redacción de la primera estructura de derechos civiles de China. Su reputación fue cimentada durante las protestas pro democracia de 1989 en la Plaza de Tiananmen, cuando como presidente de la universidad apoyó públicamente a los manifestantes estudiantiles.

Después de que el gobierno reprimiera las protestas y masacrara a los manifestantes, el Sr. Jiang fue destituido de la presidencia de la universidad. Sin embargo, permaneció muy popular en el campus. Incluso después de su destitución, los estudiantes de derecho llevaban camisetas estampadas con uno de sus refranes más conocidos: “Inclinarse solo ante la verdad”. Y sus palabras: “estado de derecho para todo el mundo” —están grabadas en una piedra en el campus.

En el prefacio de su autobiografía de 2010, el Sr. Jiang destacó dos cualidades que, según él, eran importantes para los intelectuales chinos: “Una es un espíritu independiente que no se rinde a ninguna presión política y se atreve a pensar de forma independiente. La otra es un espíritu crítico”, escribió. “Mi único deseo es heredar sinceramente estas dos cualidades”, añadió.

His moral authority was augmented by his own story. En la década de 1950, como joven maestro, fue denunciado como anticomunista después de criticar al gobierno por su excesiva burocracia centralizada y se le ordenó ser “reformado”, como el gobierno lo llamó, a través del trabajo. No se le permitió enseñar derecho durante dos décadas. Y mientras trabajaba, fue golpeado por un tren, lo que le dejó con una pierna protésica. En las décadas de 1970 y 1980, cuando China comenzó a recuperarse del caos del gobierno de Mao, el Sr. Jiang volvió a su búsqueda de reformas, asumiendo roles docentes y administrativos en la universidad y desempeñando un papel importante en el comité legislativo de China y como director adjunto del comité legal del país. Además del marco legal de derechos civiles, ayudó a redactar la ley de propiedad, la ley de contratos y la ley de sociedades de China, a medida que el país avanzaba hacia una economía de mercado.

Pero fue en las décadas posteriores a Tiananmen, cuando ya no ocupaba puestos oficiales o universitarios, que hizo los llamamientos más extensos al cambio. Argumentó que los derechos humanos y la democracia constitucional eran inseparables de los derechos de propiedad y comerciales que él había ayudado a introducir. Firmó cartas abiertas criticando la censura. Cuando Beijing lanzó una represión contra cientos de abogados de derechos humanos en 2015, el Sr. Jiang dijo que toda la sociedad china debería preocuparse por proteger a los abogados como guardianes.

En años recientes, a medida que el estado de derecho ha retrocedido aún más bajo el actual líder de China, Xi Jinping, el Sr. Jiang continuó dando conferencias ampliamente.

“Diría que fue el mentor legal de nuestra época y el mentor legal de nuestro pueblo”, dijo He Weifang, un destacado estudioso del derecho chino y antiguo alumno y amigo del Sr. Jiang.

Jiang Ping nació como Jiang Weilian el 28 de diciembre de 1930 en Dalian, una ciudad del noreste de China. Su padre, Jiang Huaicheng, trabajaba en un banco, y su madre, Wang Guiying, era ama de casa.

Se matriculó en la Universidad Yenching en Beijing para estudiar periodismo, pero abandonó la carrera para trabajar para el Partido Comunista de China, que estaba reclutando estudiantes en medio de la guerra civil china. Cambió su nombre para proteger a su familia.

En 1951, el nuevo gobierno comunista envió al Sr. Jiang, junto con un grupo de otros estudiantes, a la Unión Soviética; al Sr. Jiang se le asignó estudiar derecho y obtuvo una licenciatura. Mientras estaba allí, se supo del discurso secreto del líder soviético Nikita Jrushchov denunciando el reinado de terror de Joseph Stalin. El Sr. Jiang dijo que esa fue una de sus primeras indicaciones de que el socialismo solo en nombre no garantizaba la libertad de la tiranía. Se propuso seguir trabajando por la libertad al regresar a China.

Pero su regreso en 1956 para enseñar en el Colegio de Ciencia Política y Derecho de Beijing, más tarde rebautizado como la Universidad de Ciencia Política y Derecho de China, coincidió con una campaña para aplastar la crítica a Mao. El Sr. Jiang, al igual que muchos intelectuales, fue calificado como enemigo del socialismo y enviado a las afueras de Beijing para trabajar. Su esposa, con quien se había casado un mes antes, le pidió el divorcio bajo presión política.

Un día, agotado mientras arrastraba alambres de acero a través de una vía férrea, no escuchó a un tren que se aproximaba. Su pierna quedó aplastada.

En 1978, después de la Revolución Cultural —otra campaña de Mao para consolidar el poder— la persecución del gobierno a los intelectuales aflojó. Mientras Beijing buscaba reconstruir su sistema educativo y volver a relacionarse con el mundo exterior, el Sr. Jiang volvió a enseñar derecho en la universidad.

Lamentó las décadas perdidas, pero nunca se mostró amargado. “La adversidad me dio la capacidad de meditar y reflexionar, y ver las cosas con calma”, dijo en su celebración del 70 cumpleaños. “Ya no quedaba nada en lo que creer ciegamente.”

El Sr. Jiang avanzó rápidamente después de su rehabilitación política. Supervisó no solo la redacción de leyes civiles y mercantiles, sino también de la primera ley de litigios administrativos de China, que otorgó a los ciudadanos un derecho limitado a demandar a las agencias gubernamentales por mala conducta.

En 1988, fue nombrado presidente de la universidad. La primavera siguiente, estallaron protestas en la Plaza Tiananmen. El Sr. Jiang, temiendo derramamiento de sangre, se sentó en el suelo en la puerta del campus a pesar de su pierna mala y suplicó a los estudiantes que no marcharan.

Cuando los estudiantes aún marcharon, el Sr. Jiang les brindó su apoyo. Junto con otros nueve presidentes universitarios, firmó una carta abierta instando al gobierno a entablar un diálogo con los estudiantes.

Después de su destitución en 1990, el Sr. Jiang permaneció como profesor. Un apasionado profesor, en una ocasión dijo que se consideraba más como educador legal que como erudito. A pesar de haberse establecido como una voz firme para la reforma, tuvo cuidado de no presentarse como un antagonista del partido. Aunque algunos de sus alumnos más destacados fueron encarcelados o incluidos en listas negras por su defensa, al Sr. Jiang todavía se le invitaba a hacer informes en el Tribunal Supremo de China.

“Jiang no buscaba el martirio y sabía expresar su desprecio por la dictadura sin ir a prisión”, dijo Jerome A. Cohen, profesor emérito de derecho en la Universidad de Nueva York. A pesar de abstenerse de confrontaciones abiertas, el Sr. Jiang estaba ansioso por señalar lo que veía como las inconsistencias de las autoridades, y siempre se negó a hacer cualquier cosa que traicionara sus valores.

“No iba en contra de su propia naturaleza por el bien de su influencia, sus jefes o las cámaras de propaganda”, dijo Pu Zhiqiang, un exalumno que se convirtió en uno de los abogados de derechos humanos más destacados de China.

Finalmente, dijo, el Sr. Jiang había mantenido una “normalidad mental” en circunstancias extremadamente cambiantes. “Pero creo que en la próxima generación, no hay tanta gente que pueda hacer eso.”

La segunda esposa del Sr. Jiang, Cui Qi, falleció en julio. Le sobreviven un hijo, Jiang Bo, una hija, Jiang Fan, así como una hermana mayor, Jiang Weishan, y dos nietos.

El famoso optimismo del Sr. Jiang comenzó a tambalearse en los últimos años, a medida que el entorno político se deterioraba. Pero nunca perdió su pasión por enseñar a las generaciones más jóvenes sobre el potencial de la ley, hablando con estudiantes hasta sus últimos días.

“Deberíamos tener un espíritu de tolerancia, es decir, hasta qué punto podemos comprometernos con la realidad?”, dijo el Sr. Jiang a una publicación china en 2009. “No se sienta mal por comprometerse. El tiempo cambiará todo suavemente”.

