Jenni Hermoso: La delantera española recibió amenazas en medio del escándalo del beso de Luis Rubiales.

España vence a Inglaterra en la final de la Copa del Mundo en Australia en agosto

Jenni Hermoso afirmó haber “recibido amenazas” debido a la controversia de Luis Rubiales besándola en los labios durante la presentación del trofeo de la Copa del Mundo.

El beso, que Hermoso dice que no fue consensuado, ocurrió después de que la delantera de España ayudara a su país a vencer a Inglaterra en la final en agosto.

El incidente generó indignación y Rubiales finalmente renunció como presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF, por sus siglas en español).

“Estas semanas han sido muy difíciles”, dijo Hermoso a la revista GQ en España.

“Tener que contarlo una y otra vez me estaba lastimando mucho. Pero sé que tenía que dejarlo ir de alguna manera.

“Sigo trabajando en ello con la ayuda de mi psicóloga, con quien he estado durante muchos años.

“Para mí, la salud mental es tan importante como el entrenamiento diario y las horas que tengo que dormir para poder salir al campo. Gracias a ella me siento fuerte y no estoy destrozada ni pensando en no querer jugar al fútbol más. No he perdido mi entusiasmo”.

Rubiales recibió una prohibición de acercarse a 200 metros de Hermoso después de que ella presentara una denuncia legal.

En un caso judicial en Madrid, el ex presidente de la federación negó haber agredido sexualmente o coaccionado a Hermoso.

Rubiales también ha sido prohibido de todas las actividades relacionadas con el fútbol durante tres años por parte de la FIFA.

Hermoso añadió: “He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provocó, que no eligió ni premeditó.

“He recibido amenazas y eso es algo a lo que nunca te acostumbras”.

El entrenador de la selección española campeona del mundo, Jorge Vilda, fue despedido en septiembre y está siendo investigado como parte del caso criminal contra Rubiales. Desde entonces, ha sido nombrado entrenador de la selección nacional femenina de Marruecos.

Montse Tome asumió como la nueva seleccionadora de España y dijo que dejó fuera a Hermoso de los partidos de la Liga de Naciones en septiembre para “proteger” a la jugadora.

La jugadora de 33 años fue incluida en la convocatoria para enfrentarse a Italia y Suiza en la Liga de Naciones en octubre.

Hermoso entró como suplente en el minuto 68 contra Italia y marcó el gol de la victoria en el minuto 89, marcando su regreso a la selección.

Las acciones de Rubiales llevaron a la creación del hashtag #SeAcabo en apoyo a Hermoso y apuntando al sexismo que algunos consideraban que el incidente representaba.

Cuando le preguntaron cómo le gustaría ser recordada, Hermoso dijo: “Como alguien que ha querido dejar a España en lo más alto, pero sobre todo, como alguien que ha intentado cambiar muchas actitudes.

“Para bien o para mal, esta historia existe. Voy a aprender a aprovecharla de manera positiva para luchar por lo que creo que es bueno para la sociedad. El movimiento #SeAcabo debe traer una nueva era.

“Estos últimos meses, con todo lo que ha sucedido, mi mente se ha alejado un poco del fútbol. A veces no recordaba que era futbolista. Pero vuelvo a entrenar, al campo, me pongo mi equipación y quiero dar la mejor versión de mí misma de nuevo”.