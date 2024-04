Jean-Marie Le Gall nombrado Director General del Hotel Woodward en Ginebra, Suiza.

Modo Oscuro / Claro

(15/04/24)

La Colección Oetker ha nombrado a Jean-Marie Le Gall como Gerente General de The Woodward en Ginebra, Suiza.

Jean-Marie se une a The Woodward, un hotel de suites, desde el Hôtel Barrière Le Fouquet en París, Francia, donde como Gerente General logró resultados positivos y asumió la responsabilidad de Gerente General Interino para la apertura del nuevo hotel de la marca en Nueva York en el primer trimestre de 2023.

Nacional francés, y fluido en inglés y español y competente en árabe, Jean-Marie pasó más de 7 años en Barcelona trabajando como Director General del Hotel El Palace y como Gerente de Hotel del Grupo Majestic.

Con una sólida experiencia en ventas y marketing, Jean-Marie trabajó como DOSM en varios hoteles en París, incluyendo el Hotel Plaza Athénée, Le Royal Monceau – Raffles e InterContinental Paris le Grand.

Además, Jean-Marie ocupó varios cargos de alto nivel en ventas con Starwood, Hilton, Accor y Concorde Hotels & Resorts.

“Estamos encantados con que Jean-Marie se una a la Colección Oetker como Gerente General de The Woodward”, dijo Timo Gruenert, CEO de la Colección Oetker. “Dado que este hotel es una obra maestra, este nombramiento representa una oportunidad emocionante para que Jean-Marie continúe con su historial de excelencia. Es un profesional apasionado y atento que comparte nuestra meticulosa atención al detalle. El estilo de liderazgo de Jean-Marie es inclusivo y se basa en establecer una conexión emocional, lo que saca lo mejor de sus equipos y esto resuena mucho con nosotros como empresa.”

